Как употреблять картофель, чтобы получить из него максимальную пользу

Картофель очень часто избегают в здоровых диетах из-за высокого содержания крахмала. Но это делать совсем не нужно. Есть уникальный способ ее приготовления, который принесет пользу здоровью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Те, кто собирается похудеть или ведет здоровый образ жизни, часто воспринимают крахмалистый овощ с опаской, особенно из-за его нездоровых вариаций в виде картофеля фри, чипсов и других блюд.
Однако если вы просто измените способ приготовления этого овоща - он станет здоровой пищей. Об этом сообщила в подкасте врач-диетолог Нита Баджекал.
"Я хочу, чтобы люди ели крахмалистые овощи, например картофель с кожурой. Картофель является отличным источником энергии и помогает оставаться сытым", - сказала эксперт.
В идеале вам нужно сварить картофель, положить его в холодильник, а затем разогреть.
"Это увеличивает резистентный крахмал, и когда вы увеличиваете резистентный крахмал, уровень сахара в крови не повышается. Я также хочу, чтобы вы ели сладкий картофель, батат и другие клубни", - добавила диетолог.
Доктор Баджекал советует употреблять разнообразную пищу, особенно для тех, кто испытывает гормональные проблемы или заболевания. Также она поощряет людей переходить на растительную диету.
В плане принятия какой-либо новой диеты или образа жизни медик предостерегает от резких изменений. Она предложила период от трех до шести месяцев для постепенного и здорового перехода.
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