Як встановити Windows 11 на ПК, який не відповідає системним вимогам: інструкція

Windows 11 висуває суворі системні вимоги, через які багато користувачів не можуть офіційно встановити нову ОС. Однак існує кілька перевірених способів обійти ці обмеження і запустити Windows 11 навіть на старих або непідтримуваних ПК.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій і життєвих порад Lifehacker.
Одразу варто зазначити, що встановлювати Windows 11 на дуже слабкі ПК - погана ідея. Microsoft вимагає мінімум 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вільного місця для встановлення Windows 11.
Якщо ваш комп'ютер не відповідає цим вимогам, краще відмовитися від оновлення. Цей гід призначений насамперед для власників потужних ПК, які не можуть оновитися до Windows 11 через обмеження, пов'язані з TPM.
Основна причина, з якої Microsoft наполягає на наявності TPM 2.0, - це безпека. ПК з модулем TPM краще захищені від шкідливого ПЗ та атак програм-вимагачів, а також можуть безпечніше зберігати конфіденційні дані локально.
Хоча цей параметр можна обійти, Microsoft попереджає, що встановлення Windows 11 на непідтримуваний комп'ютер може призвести до проблем із сумісністю, зниження продуктивності та відсутності офіційної підтримки. Крім того, будь-які можливі пошкодження пристрою не покриватимуться гарантією.
Якщо ваш ПК все ще перебуває на гарантії, не рекомендується змінювати його конфігурацію. Однак, якщо гарантія вже закінчилася, варто розглянути можливість оновлення до Windows 11, оскільки Microsoft оголосила, що безкоштовні оновлення безпеки для Windows 10 припиняться 14 жовтня 2025 року.
Після випуску останнього оновлення безпеки настійно не рекомендується виходити в інтернет з ПК під управлінням Windows 10. Без нових патчів система буде вразлива для сучасних вірусів, шкідливих програм та інших загроз.
Microsoft пропонує платні оновлення в рамках програми Extended Security Updates (ESU), але це досить дорого. У перший рік вартість становить 61 долар за пристрій, а потім подвоюється щороку. Для освітніх установ ціна нижча - 1 долар за пристрій у перший рік, збільшуючись до 4 доларів до третього року.
Проте, якщо у вас є ліцензія на Windows 10, оновлення до Windows 11 буде безкоштовним і включатиме безкоштовні оновлення безпеки на багато років вперед.
Перед початком оновлення обов'язково зробіть резервну копію даних. Це допоможе уникнути втрати важливих файлів, таких як фотографії, відео та документи.
Завантаження Windows 11 ISO
Підготовка завантажувальної флешки
Налаштування встановлення Windows 11
При появі запиту виберіть такі параметри:
Перший пункт обов'язковий для встановлення Windows 11 на непідтримувані ПК. Решта параметрів допоможуть уникнути необхідності входу в обліковий запис Microsoft і прибрати зайві питання про конфіденційність. Після вибору всіх параметрів натисніть OK і дочекайтеся завершення процесу.
Встановлення Windows 11
Перед встановленням ще раз переконайтеся, що ваші дані збережені. Тепер у вас є два варіанти:
В якості альтернативи ви можете завантажити з USB-накопичувача і встановити Windows 11:
Під час завантаження можливий один нюанс: коли комп'ютер перезавантажиться вперше, витягніть USB-накопичувач із Windows 11, інакше процес може зависнути.
Після встановлення Windows 11 може активуватися автоматично, якщо у вас була ліцензія Windows 10. Наприклад, ключ Windows 10 Pro автоматично активує Windows 11 Pro без необхідності введення продукту.
Якщо Rufus вам не підходить, є кілька інших способів встановити Windows 11, обходячи обмеження щодо TPM і процесора.
Зміна реєстру
Раніше Microsoft офіційно пропонувала спосіб обходу перевірки TPM за допомогою зміни ключа реєстру, але потім видалила цю інформацію зі сторінки підтримки. Однак цей метод досі працює.
Дотримуйтесь інструкцій на екрані - встановлення Windows 11 має пройти без перевірки TPM.
Варто зазначити, що Microsoft може заблокувати цей метод у майбутньому, але поки що він працює.
Автоматичний установник Windows 11 (Unattended Installer)
Цей метод дає змогу створити спеціальний інсталяційний носій Windows 11, який автоматично обходить обмеження TPM і процесора, а також налаштовує систему за вашим вибором.
Цей метод не тільки обходить обмеження, а й дає змогу налаштувати Windows 11 під свої потреби (наприклад, відключити непотрібні додатки і змінити налаштування панелі завдань).
Нагадаємо, що Windows 10 перестане отримувати оновлення у 2025 році.
А ще у нас є матеріал про те, як розділити великі файли на кілька частин у Windows.