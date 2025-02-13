Как установить Windows 11 на ПК, который не отвечает системным требованиям: инструкция

Windows 11 предъявляет строгие системные требования, из-за которых многие пользователи не могут официально установить новую ОС. Однако существует несколько проверенных способов обойти эти ограничения и запустить Windows 11 даже на старых или неподдерживаемых ПК.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker.
Сразу стоит отметить, что устанавливать Windows 11 на очень слабые ПК - плохая идея. Microsoft требует минимум 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ свободного места для установки Windows 11.
Если ваш компьютер не соответствует этим требованиям, лучше отказаться от обновления. Этот гид предназначен в первую очередь для владельцев мощных ПК, которые не могут обновиться до Windows 11 из-за ограничений, связанных с TPM.
Основная причина, по которой Microsoft настаивает на наличии TPM 2.0, - это безопасность. ПК с модулем TPM лучше защищены от вредоносного ПО и атак программ-вымогателей, а также могут безопаснее хранить конфиденциальные данные локально.
Хотя этот параметр можно обойти, Microsoft предупреждает, что установка Windows 11 на неподдерживаемый компьютер может привести к проблемам с совместимостью, снижению производительности и отсутствию официальной поддержки. Кроме того, любые возможные повреждения устройства не будут покрываться гарантией.
Если ваш ПК все еще находится на гарантии, не рекомендуется изменять его конфигурацию. Однако, если гарантия уже истекла, стоит рассмотреть возможность обновления до Windows 11, поскольку Microsoft объявила, что бесплатные обновления безопасности для Windows 10 прекратятся 14 октября 2025 года.
После выпуска последнего обновления безопасности настоятельно не рекомендуется выходить в интернет с ПК под управлением Windows 10. Без новых патчей система будет уязвима для современных вирусов, вредоносных программ и других угроз.
Microsoft предлагает платные обновления в рамках программы Extended Security Updates (ESU), но это довольно дорого. В первый год стоимость составляет 61 доллар за устройство, а затем удваивается каждый год. Для образовательных учреждений цена ниже - 1 доллар за устройство в первый год, увеличиваясь до 4 долларов к третьему году.
Тем не менее, если у вас есть лицензия на Windows 10, обновление до Windows 11 будет бесплатным и будет включать в себя бесплатные обновления безопасности на многие годы вперед.
Перед началом обновления обязательно сделайте резервную копию данных. Это поможет избежать потери важных файлов, таких как фотографии, видео и документы.
Загрузка Windows 11 ISO
Подготовка загрузочной флешки
Настройка установки Windows 11
При появлении запроса выберите следующие параметры:
Первый пункт обязателен для установки Windows 11 на неподдерживаемые ПК. Остальные параметры помогут избежать необходимости входа в учетную запись Microsoft и убрать лишние вопросы о конфиденциальности. После выбора всех параметров нажмите OK и дождитесь завершения процесса.
Установка Windows 11
Перед установкой еще раз убедитесь, что ваши данные сохранены. Теперь у вас есть два варианта:
В качестве альтернативы вы можете загрузить с USB-накопителя и установить Windows 11:
Во время установки возможен один нюанс: когда компьютер перезагрузится впервые, извлеките USB-накопитель с Windows 11, иначе процесс может зависнуть.
После установки Windows 11 может активироваться автоматически, если у вас была лицензия Windows 10. Например, ключ Windows 10 Pro автоматически активирует Windows 11 Pro без необходимости ввода продукта.
Если Rufus вам не подходит, есть несколько других способов установить Windows 11, обходя ограничения по TPM и процессору.
Изменение реестра
Ранее Microsoft официально предлагала способ обхода проверки TPM с помощью изменения ключа реестра, но затем удалила эту информацию со страницы поддержки. Однако этот метод до сих пор работает.
Следуйте инструкциям на экране - установка Windows 11 должна пройти без проверки TPM.
Стоит отметить, что Microsoft может заблокировать этот метод в будущем, но пока он работает.
Автоматический установщик Windows 11 (Unattended Installer)
Этот метод позволяет создать специальный установочный носитель Windows 11, который автоматически обходит ограничения TPM и процессора, а также настраивает систему по вашему выбору.
Этот метод не только обходит ограничения, но и позволяет настроить Windows 11 под свои нужды (например, отключить ненужные приложения и изменить настройки панели задач).
Напомним, что Windows 10 перестанет получать обновления в 2025 году.
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