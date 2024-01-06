Як всиновити дитину під час війни та які форми виховання бувають: корисна інструкція

За статистикою в Україні до 70 000 дітей, які позбавлені батьківського піклування з тих чи інших причин. 23% цих дітей живуть у прийомних сім'ях чи дитячих будинках сімейного типу. Ці дві форми виховання відрізняються за своєю суттю, проте доступні в Україні.
Спеціалісти ЮНІСЕФ з моніторингу потреб дітей в умовах війни в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповіли, як зараз всиновити дитину та які нюанси потрібно враховувати.
При цьому всі кандидати повинні пройти навчання за спеціальною програмою підготовки. Однак під час воєнного стану громадяни України, які бажають усиновити дитину, можуть бути взяті на облік кандидатів в усиновлювачі без проходження курсу підготовки.
Всиновити можна дітей-сиріт; дітей, які позбавлені батьківського піклування; дітей, чиї батьки дали згоду на всиновлення.
Особи, які:
Для початку вам потрібно отримати консультацію в службі у справах дітей, написати заяву про бажання усиновити дитину, подати документи та пройти навчання.
Які документи потрібні:
Якщо ви хочете всиновити дитину чи оформити над нею опіку, тоді чисельність таких дітей не обмежена.
Якщо вас цікавлять такі форми виховання як прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу, тоді кількість дітей обмежена не більше 4 і від 5 до 10, враховуючи рідних відповідно.
Допомогу призначають в розмірі, встановленому на дату набрання законної сили рішенням про усиновлення. Наприклад, на дитину, яка народилася після 30 червня 2014 року надається допомога в розмірі 41 280 гривень.
Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.
Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.
Служба у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів щороку протягом перших трьох років після усиновлення дитини перевіряє умови її проживання та виховання.
Надалі цей процес відбувається один раз на три роки до досягнення дитиною 18 років.
Раніше ми розповідали, як подати заяву на всиновлення онлайн через "Дію".
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