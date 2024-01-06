Як всиновити дитину під час війни та які форми виховання бувають: корисна інструкція

Хто може всиновити дитину

Дієздатна особа віком не молодша 21 року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини.

Особа, старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на 15 років.

Подружжя, а також чоловік/жінка, які проживають однією сім’єю не перебуваючи у шлюбі.

Один чоловік або одна жінка.

При цьому всі кандидати повинні пройти навчання за спеціальною програмою підготовки. Однак під час воєнного стану громадяни України, які бажають усиновити дитину, можуть бути взяті на облік кандидатів в усиновлювачі без проходження курсу підготовки.

Всиновити можна дітей-сиріт; дітей, які позбавлені батьківського піклування; дітей, чиї батьки дали згоду на всиновлення.

Хто не може всиновити дитину

Особи, які:

обмежені у дієздатності

визнані недієздатними

позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені

були усиновлювачами іншої дитини, але усиновлення було скасовано чи визнано недійсним з їхньої вини

перебувають на обліку чи лікуванні у психоневрологічному, чи наркологічному диспансері

зловживають спиртними напоями чи наркотичними засобами

не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу)

страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральним органом виконавчої влади

є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини

були засуджені за кримінальні правопорушення

за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду

є особами без громадянства

перебувають у шлюбі з особою, вказаною у пунктах 3-6, 8 і 10

середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, що передували місяцю звернення, був менший ніж розмір прожиткового мінімуму. Наразі це 2 920 гривень. Однак така норма не стосується сімей патронатних вихователів.

З чого почати процес усиновлення

Для початку вам потрібно отримати консультацію в службі у справах дітей, написати заяву про бажання усиновити дитину, подати документи та пройти навчання.

Які документи потрібні:

заява про бажання усиновити, взяти на виховання дитину

копія документа, що посвідчує особу

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків чи інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

копія документа, де зазначено унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

довідка про зарплату за останніх 6 місяців, відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків чи довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи за попередній рік

копія свідоцтва про шлюб чи витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб

висновок про стан здоров'я кожного заявника

довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника

довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками

Якщо ви хочете всиновити дитину чи оформити над нею опіку, тоді чисельність таких дітей не обмежена.

Якщо вас цікавлять такі форми виховання як прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу, тоді кількість дітей обмежена не більше 4 і від 5 до 10, враховуючи рідних відповідно.

Допомога прийомним батькам

Допомогу призначають в розмірі, встановленому на дату набрання законної сили рішенням про усиновлення. Наприклад, на дитину, яка народилася після 30 червня 2014 року надається допомога в розмірі 41 280 гривень.

Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.

Контроль держслужб

Служба у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів щороку протягом перших трьох років після усиновлення дитини перевіряє умови її проживання та виховання.

Надалі цей процес відбувається один раз на три роки до досягнення дитиною 18 років.