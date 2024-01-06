Как усыновить ребенка во время войны и какие формы воспитания бывают: полезная инструкция

По статистике в Украине до 70 000 детей, лишенных родительской опеки по тем или иным причинам. 23% этих детей проживают в приемных семьях или в детских домах семейного типа. Эти две формы воспитания отличаются по своей сути, но доступны в Украине.
Специалисты ЮНИСЕФ по мониторингу нужд детей в условиях войны в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказали, как сейчас усыновить ребенка и какие нюансы нужно учитывать.
При этом все кандидаты должны пройти обучение по специальной программе подготовки. Однако во время военного положения граждане Украины, желающие усыновить ребенка, могут быть взяты на учет кандидатов в усыновители без прохождения курса подготовки.
Усыновить можно детей-сирот; детей, лишенных родительской опеки; детей, чьи родители дали согласие на усыновление.
Лица, которые:
Для начала вам нужно получить консультацию в службе по делам детей, написать заявление о желании усыновить ребенка, подать документы и пройти обучение.
Какие документы нужны:
Если вы хотите усыновить ребенка или оформить над ним опеку, то численность таких детей не ограничена.
Если вас интересуют такие формы воспитания как приемная семья и детский дом семейного типа, количество детей ограничено не более 4 и от 5 до 10, учитывая родных соответственно.
Помощь назначают в размере, установленном на дату вступления в законную силу решения об усыновлении. Например, на ребенка, который родился после 30 июня 2014 года, оказывается помощь в размере 41 280 гривен.
Выплата пособия осуществляется единовременно в сумме 10 320 гривен, остальная сумма пособия выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями.
Помощь при усыновлении ребенка назначается при условии, что обращение за его назначением поступило не позднее 12 календарных месяцев со дня вступления в законную силу решения об усыновлении ребенка.
Служба по делам детей по месту жительства усыновителей ежегодно в течение первых трех лет после усыновления ребенка проверяет условия его проживания и воспитания.
В дальнейшем этот процесс проходит один раз в три года до достижения ребенком 18 лет.
Ранее мы рассказывали, как подать заявление на усыновление онлайн через "Дію".
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