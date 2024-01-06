Как усыновить ребенка во время войны и какие формы воспитания бывают: полезная инструкция

Кто может усыновить ребенка

Дееспособное лицо не моложе 21 года, за исключением, когда усыновитель является родственником ребенка.

Лицо старше ребенка, которого он желает усыновить, не менее чем на 15 лет.

Супруги, а также супруги, проживающие одной семьей не состоят в браке.

Один мужчина или одна женщина.

При этом все кандидаты должны пройти обучение по специальной программе подготовки. Однако во время военного положения граждане Украины, желающие усыновить ребенка, могут быть взяты на учет кандидатов в усыновители без прохождения курса подготовки.

Усыновить можно детей-сирот; детей, лишенных родительской опеки; детей, чьи родители дали согласие на усыновление.

Кто не может усыновить ребенка

Лица, которые:

ограничены в дееспособности

признаны недееспособными

лишены родительских прав, если эти права не были восстановлены

были усыновителями другого ребенка, но усыновление было отменено или признано недействительным по их вине

состоят на учете или лечении в психоневрологическом или наркологическом диспансере

злоупотребляют спиртными напитками или наркотическими средствами

не имеют постоянного места жительства и постоянного заработка (дохода)

страдают болезнями, перечень которых утвержден центральным органом исполнительной власти

являются иностранцами, не состоящими в браке, кроме случаев, когда иностранец является родственником ребенка

были осуждены за уголовные правонарушения

по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе

являются лицами без гражданства

состоят в браке с лицом, указанным в пунктах 3-6, 8 и 10

среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев, предшествовавшие месяцу обращения, был меньше размера прожиточного минимума. Сейчас это 2 920 гривен. Однако такая норма не касается семей патронатных воспитателей.

С чего начать процесс усыновления

Для начала вам нужно получить консультацию в службе по делам детей, написать заявление о желании усыновить ребенка, подать документы и пройти обучение.

Какие документы нужны:

заявление о желании усыновить, взять на воспитание ребенка

копия документа, удостоверяющего личность

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц налогоплательщиков или информация об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика

копия документа, где указан уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре

справка о зарплате за последние 6 месяцев, сведения из Государственного реестра физических лиц налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов или справка о поданной декларации об имущественном положении и доходах за предыдущий год

копия свидетельства о браке или выписке из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о браке

заключение о состоянии здоровья каждого заявителя

справка о наличии или отсутствии судимости для каждого заявителя

справка от нарколога и психиатра для лиц, проживающих вместе с заявителями

Если вы хотите усыновить ребенка или оформить над ним опеку, то численность таких детей не ограничена.

Если вас интересуют такие формы воспитания как приемная семья и детский дом семейного типа, количество детей ограничено не более 4 и от 5 до 10, учитывая родных соответственно.

Помощь приемным родителям

Помощь назначают в размере, установленном на дату вступления в законную силу решения об усыновлении. Например, на ребенка, который родился после 30 июня 2014 года, оказывается помощь в размере 41 280 гривен.

Выплата пособия осуществляется единовременно в сумме 10 320 гривен, остальная сумма пособия выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями.

Помощь при усыновлении ребенка назначается при условии, что обращение за его назначением поступило не позднее 12 календарных месяцев со дня вступления в законную силу решения об усыновлении ребенка.

Контроль госслужб

Служба по делам детей по месту жительства усыновителей ежегодно в течение первых трех лет после усыновления ребенка проверяет условия его проживания и воспитания.

В дальнейшем этот процесс проходит один раз в три года до достижения ребенком 18 лет.