Як врятувати зелень, яка починає в'янути

Як врятувати зелень

Щоб зелень простояла довго і ви встигли використати всю, поставте її з банкою в холодильник.



"Я раджу ставити в банку вже ретельно вимиту зелень, щоб потім брати вже миту. Це як мінімум зручно. Наприклад, знадобилась гілочка петрушки в борщ, а вона вже мита та суха", - написала експерт.

Така проста порада може збагатити зеленню ваш раціон, бо зелень під рукою пружна, свіжа та вимита.