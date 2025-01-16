Как спасти еду, в которой очень много перца: не все знают об этих хитростях

Перец придает блюдам неповторимую остроту и аромат. Однако иногда даже лучшие повара могут случайно добавить слишком много перца, что приводит к чрезмерной остроте блюда, которое трудно есть.

РБК-Украина (проект Styler) собрали способы спасти блюдо, в котором слишком много перца.

Перелить блюдо в другую посуду

В жидких первых блюдах, таких как борщ и суп, перец нередко выпадает в осадок на дне посуды. Поэтому, если в блюде слишком много этой острой специи, можно отставить кастрюлю на некоторое время, не перемешивая ингредиенты, а затем осторожно перелить блюдо в другую посуду.

Тогда в кастрюле, в которой варился суп или борщ, останется большая часть перца, а само блюдо будет уже не таким острым.

Увеличить объем блюда

Еще один простой способ - это увеличить количество других ингредиентов в блюде. Если ваше блюдо содержит овощи или бобы, добавление еще нескольких ингредиентов может быть наиболее эффективным способом уменьшить остроту.

Например, если вы готовите суп или рагу, добавьте больше основных продуктов, таких как картофель, морковь, лук, томаты или рис. Это поможет сбалансировать уровень специй, не теряя при этом вкусного вида и текстуры блюда.

Добавить сахар

Сахар помогает сбалансировать остроту перца, особенно в блюдах, где есть кислые или сладкие компоненты, такие как соусы. Добавление маленького количества сахара может помочь уменьшить жгучесть и сделать блюдо более приятным для вкуса.

Для более глубокого аромата лучше использовать коричневый или тростниковый сахар, а не обычный белый.

Добавить кислинки

Один из способов смягчить слишком острый вкус - это добавить немного кислых продуктов. Лимонный сок, уксус или даже томатный сок помогут снизить интенсивность специй.

Для более мягкого вкуса непременно добавляйте эти ингредиенты понемногу, дегустируя блюдо, чтобы не сделать его слишком кислым.

Использовать молочные продукты

Молоко и другие молочные продукты, такие как йогурт или сметана, являются известными нейтрализаторами остроты благодаря лактозе. Поэтому добавление в блюдо молока или сливок поможет вам контролировать уровень специй.

Важно помнить, что молочные продукты могут изменить вкус ингредиентов, поэтому рекомендуется добавлять их в небольшом количестве, чтобы не испортить блюдо еще больше.

Добавить продукты с крахмалом

В случае очень острого блюда можно также попробовать добавить картофель, рис или макароны - они впитают часть остроты. Добавьте их к блюду или подайте в качестве гарнира.

Или же после того, как крахмалистые продукты впитают в себя часть остроты, их можно удалить из блюда перед подачей.