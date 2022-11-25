Як врятувати пожовкле сало: корисні лайфхаки для господинь

Якщо виявили у себе в холодильнику старе сало, не поспішайте його викидати. Є кілька способів дати йому "друге життя" та використати для приготування страв.
Як можна освіжити пожовкле сало, розповідаємо у матеріалі Styler.
При тривалому зберіганні сало жовкне та обвітрюється. Воно може вбирати запах холодильника та інших продуктів. Також воно з часом твердне. Це все псує смак продукту.
Старе сало можна споживати, якщо воно перебувало у холодильнику не довше 30 днів та одного року в морозилці.
Якщо сало стало твердим і набуло жовтуватого кольору, то є спосіб його освіжити. Ділимось інструкцією, як це зробити:
Залежане сало можна перетопити на смалець. Обріжте пожовклі частини й викиньте, а решту подрібніть невеликими скибками і посмажте на гарячій сухій сковороді до коричневого кольору.
Шкварки використайте до яєчні або дерунів, а розтоплений смалець залийте у скляну банку і зберігайте в холодильнику.
Ще одним хорошим варіантом використання старого сала є переробка його на заправку для борщу. Залийте шматок теплою водою та залиште на добу за кімнатної температури.
Далі перемеліть із часником і додайте його до борщу наприкінці приготування.
Також із пожовклого сала можна зробити намазку для хліба. 300 грамів його перемеліть на дрібній сіточці із 4 зубками часнику, додайте по пів чайної ложки чорного меленого перцю та солодкої паприки.
Тоді додайте подрібнену зелень й намазуйте на хліб. Найкраще смакує з чорним хлібом. Зберігайте намазку у холодильнику.
Раніше ми розповідали про те, як вибрати найкорисніше сало і правильно його засолити.
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