Как спасти пожелтевшее сало: полезные лайфхаки для хозяек

Если обнаружили у себя в холодильнике старое сало, не торопитесь выбрасывать его. Есть несколько способов дать ему "вторую жизнь" и использовать для приготовления блюд.
Как можно освежить пожелтевшее сало, рассказываем в материале Styler.
При длительном хранении сало желтеет и обветривается. Оно может впитывать запах холодильника и других продуктов. Также оно со временем твердеет. Это все портит вкус продукта.
Старое сало можно потреблять, если оно находилось в холодильнике не дольше 30 дней и одного года в морозилке.
Если сало стало твердым и приобрело желтоватый цвет, то есть способ его освежить. Делимся инструкцией, как это сделать:
Старое сало можно перетопить на смалец. Обрежьте пожелтевшие части и выбросьте, а остальные измельчите небольшими ломтиками и пожарьте на сухой горячей сковороде до коричневого цвета.
Шкварки используйте в яичницу или к драникам, а растопленный смалец залейте в стеклянную банку и храните в холодильнике.
Еще одним хорошим вариантом использования старого сала является переработка его на заправку для борща. Залейте кусок теплой водой и оставьте на сутки при комнатной температуре.
Затем перемелите с чесноком и добавьте его к борщу в конце приготовления.
Также из пожелтевшего сала можно сделать намазку для хлеба. 300 граммов его перемелете на мелкой сеточке с 4 зубками чеснока, добавьте по пол чайной ложки черного молотого перца и сладкой паприки.
Затем добавьте измельченную зелень и намазывайте на хлеб. Лучше всего подходит к черному хлебу. Храните намазку в холодильнике.
Раньше мы рассказывали о том, как выбрать самое полезное сало и правильно его засолить.
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