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Як врятувати пересолену страву: лайфхак, що працює завжди

Новость на русском →
Четвер 03 листопада 2022 21:45
Як врятувати пересолену страву: лайфхак, що працює завжди Фото: Як врятувати пересолену страву (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо гості на порозі, а ваша коронна страва пересолена, не засмучуйтесь. Вихід є, він дуже простий і коштує копійки.

Як врятувати страву - читайте нижче в матеріалі Styler.

Суперлайфхак, який працює завжди

Почистіть одну картоплину і покладіть її в центр страви. Вам знадобиться саме сира картопля. Овоч швидко вбере в себе зайву сіль.

Як врятувати пересолену страву: лайфхак, що працює завжди

Інші способи порятунку різних страв

Якщо пересолили суп, спробуйте додати води. Або ж злийте частину бульйону і долийте замість нього несолоний бульйон або ж воду.

Ще один варіант - вбити в суп сирий білок. Розмішайте його, а потім дістаньте шумівкою. Білок витягне на себе частину солі.

У пересолений суп можна також додати рис. Його треба загорнути в марлю і опустити в каструлю на 15 хвилин. Потім марлю з крупою можна вийняти. Рис можна потім з'їсти як гарнір.

Кашу можна врятувати, зваривши окрему порцію без солі і потім все змішавши. Також можна додати в страву несолоні обсмажені овочі, гриби або м'ясо.

В пересолене м'ясо або овочі (якщо дозволяє рецептура) можна додати лимонний сік, томатну пасту або помідори, цукор, мед.

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