Як восени правильно підготувати найкращий ґрунт для майбутньої розсади

Переваги заготівлі ґрунту восени

Заготівля ґрунту восени має кілька важливих переваг. По-перше, до перших заморозків верхній шар ґрунту стає більш придатним для збирання. Шкідники й патогени переміщуються в глибші шари, а комахи, що залишаються на поверхні, гинуть під час холодів.

По-друге, земля, зібрана після перших морозів, стає пухкішою і легшою для подальшої обробки. Це сприяє кращій оброблюваності і подальшій аерації ґрунту. Нарешті, саме в цей період можна закласти основу для родючого ґрунту, який добре збережеться до весни.

Як правильно зібрати ґрунт для розсади

Ґрунт для розсади краще збирати на грядках, де раніше росли бобові культури, такі як горох або квасоля. Вони збагачують землю азотом, що дуже важливо для майбутніх сіянців.

Не рекомендується використовувати землю з ділянок, де росли культури, які ви плануєте вирощувати на розсаді. Наприклад, ґрунт, де росли томати, не підходить для розсади помідорів, оскільки він може бути виснаженим.

Додатково варто уникати ґрунту з ділянок, де часто використовуються хімічні добрива або пестициди, оскільки це може негативно вплинути на розсаду. Найкраще обирати землю з органічно оброблених грядок.

Землю для розсади можна купити, але простіше заготовити самому (фото: Freepik.com)

Як правильно підготувати землесуміш

Щоб земля була більш родючою, до неї додають перегній і так звану "дику" землю, яку можна взяти в лісі чи на луках. Оптимальне співвідношення - 1:1:1 (земля, перегній, дика земля).

Для збагачення суміші корисними речовинами додають попіл (склянка на відро землі). Якщо ґрунт занадто щільний або містить великі грудки, рекомендується додати трохи торфу, щоб зробити його більш пухким і однорідним.

Торф покращує водопроникність і дозволяє кореневій системі краще розвиватися. Також можна додати кокосовий субстрат, який підвищує вологоємність ґрунту.

Як правильно зберігати ґрунт до весни

Заготовлену землю варто розкласти в ящики або мішки і зберігати в прохолодному місці: на балконі, в сараї чи навіть просто під накриттям на вулиці. Важливо, щоб узимку ґрунт проморозився - це природний спосіб дезінфекції.

За кілька днів до використання землю заносять у тепло, щоб активізувати корисні мікроорганізми. Важливо стежити за тим, щоб ґрунт не пересихав або не ставав надмірно вологим під час зберігання.

Якщо ви плануєте зберігати його на вулиці, забезпечте надійне укриття, яке не дозволить дощам чи снігам пошкодити структуру ґрунту.

Навесні добрий ґрунт стане запорукою гарної розсади (фото: Freepik.com)

Способи знезараження ґрунту

Для знезараження ґрунту використовують такі методи:

Проморожування: взимку мішок із землею виставляють на мороз (-15°C / -20°C) на кілька днів. Після цього заносять його в тепло на тиждень і повторюють процедуру 2-3 рази.

Прожарювання: землю розсипають на деко тонким шаром (до 5 см), трохи зволожують і прогрівають у духовці при 70-90°C протягом 30 хвилин.

Пропарювання: ґрунт тримають у друшляку над киплячою водою протягом 7-8 хвилин, постійно перемішуючи.

Обробка марганцівкою: поливання ґрунту слабким розчином марганцівки знищує патогени, але не шкідників і насіння бур'янів.

Ці методи допомагають очистити ґрунт, але разом зі шкідниками можуть загинути й корисні бактерії. Тому після знезараження ґрунт рекомендується обробити препаратами, що містять живі мікроорганізми.