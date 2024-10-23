Как осенью правильно подготовить лучшую почву для будущей рассады

Преимущества заготовки почвы осенью

Заготовка почвы осенью имеет несколько важных преимуществ. Во-первых, к первым заморозкам верхний слой почвы становится более подходящим для уборки. Вредители и патогены перемещаются в более глубокие слои, а остающиеся на поверхности насекомые погибают во время холодов.

Во-вторых, земля, собранная после первых морозов, становится пухлее и легче для дальнейшей обработки. Это способствует лучшей обрабатываемости и последующей аэрации почвы. Наконец, именно в этот период можно заложить основу для плодородной почвы, которая хорошо сохранится до весны.

Как правильно собрать почву для рассады

Почву для рассады лучше собирать на грядках, где раньше росли бобовые культуры, такие как горох или фасоль. Они обогащают землю азотом, что очень важно для будущих сеянцев.

Не рекомендуется использовать землю с участков, где росли культуры, которые вы планируете выращивать на рассаде. К примеру, почва, где росли томаты, не подходит для такой же рассады, поскольку она может быть истощенной.

Дополнительно следует избегать почвы с участков, где часто используются химические удобрения или пестициды, поскольку это может отрицательно повлиять на рассаду. Лучше всего выбирать землю из органически обработанных грядок.

Землю для рассады можно купить, но проще заготовить самому (фото: Freepik.com)

Как правильно подготовить землесмесь

Чтобы земля была более плодородной, к ней добавляют перегной и так называемую "дикую" землю, которую можно взять в лесу или на лугах. Оптимальное соотношение - 1:1:1 (земля, перегной, дикая земля).

Для обогащения смеси полезными веществами добавляют пепел (стакан на ведро земли). Если почва слишком плотная или содержит большие комки, рекомендуется добавить немного торфа, чтобы сделать ее более рыхлой и однородной.

Торф улучшает водопроницаемость и позволяет корневой системе лучше развиваться. Также можно добавить кокосовый субстрат, повышающий влагоемкость почвы.

Как правильно хранить почву до весны

Заготовленную землю следует разложить в ящики или мешки и хранить в прохладном месте: на балконе, в сарае или просто под накрытием на улице. Важно, чтобы зимой почва проморозилась - это естественный способ дезинфекции.

За несколько дней до использования землю заносят в тепло, чтобы активизировать полезные микроорганизмы. Важно следить за тем, чтобы почва не пересыхала или не становилась излишне влажной во время хранения.

Если вы планируете хранить его на улице, оборудуйте надежное укрытие, которое не позволит дождям или снегу повредить структуру грунта.

Весной хорошая почва станет залогом активной рассады (фото: Freepik.com)

Способы обеззараживания почвы

Для обеззараживания почвы используют следующие методы:

Промораживание: зимой мешок с землей выставляют на мороз (-15°C/-20°C) на несколько дней. После этого заносят его в тепло в неделю и повторяют процедуру 2-3 раза.

Прокаливание землю рассыпают на противень тонким слоем (до 5 см), немного увлажняют и прогревают в духовке при 70-90°C в течение 30 минут.

Пропаривание: грунт держат в дуршлаге над кипящей водой в течение 7-8 минут, постоянно перемешивая.

Обработка марганцовкой: полив почвы слабым раствором марганцовки уничтожает патогены, но не вредителей и семян сорняков.

Эти методы помогают очистить почву, но вместе с вредителями могут погибнуть и полезные бактерии. Поэтому после обеззараживания почву рекомендуется обработать препаратами, содержащими живые микроорганизмы.