Як водіїв "розводять" на штраф за п'яне водіння: юрист назвав три найпопулярніші методи

Ситуація 1

Поліція рідко питає водія, чи вживав він алкоголь сьогодні. Здебільшого цікавляться, чи вживали спиртне вчора. Чомусь більшість водіїв відповідають – так. І відразу постає законна причина для освідування.

І хоча потім буде маса порушень при складанні протоколів або матеріалів, але, як сказав суддя апеляційного суду: "Процедура порушена, але ж він сказав, що пив".

Ситуація 2

Поліцейські не зафіксували на відео що ви були за кермом, але запропонували переставити авто, щоб не заважати іншим учасникам руху.

Ви сідаєте за кермо і сумлінно переставляєте авто на 2 метри. Як думаєте, яке відео потрапить до суду та з якого моменту?

Ситуація 3

Ви дихнули в трубочку і прилад показав у межах норми – 0,2 проміле. Вам одразу скажуть дихнути ще раз, повторно. І можете не сумніватися, що прилад покаже стан сп'яніння.

Не ведіться на цей "розвод". Вимагайте для повторної перевірки нової трубочки.