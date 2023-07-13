UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як водіїв "розводять" на штраф за п'яне водіння: юрист назвав три найпопулярніші методи

Як водіїв розводять на штраф за нетверезе водіння (фото: autocentre ua)
Автор: Анна Шиканова

Водії часто стикаються із ситуацією, коли їх зупиняють співробітники правоохоронних органів та перевіряють на вживання алкоголю. Адвокат Роман Симутін назвав три найпопулярніші методи, якими "розводять" водіїв на великий штраф.

Як виглядають ці методи, Сімутін розповів у відео на своїй сторінці у Facebook.

Ситуація 1

Поліція рідко питає водія, чи вживав він алкоголь сьогодні. Здебільшого цікавляться, чи вживали спиртне вчора. Чомусь більшість водіїв відповідають – так. І відразу постає законна причина для освідування.

І хоча потім буде маса порушень при складанні протоколів або матеріалів, але, як сказав суддя апеляційного суду: "Процедура порушена, але ж він сказав, що пив".

Ситуація 2

Поліцейські не зафіксували на відео що ви були за кермом, але запропонували переставити авто, щоб не заважати іншим учасникам руху.

Ви сідаєте за кермо і сумлінно переставляєте авто на 2 метри. Як думаєте, яке відео потрапить до суду та з якого моменту?

Ситуація 3

Ви дихнули в трубочку і прилад показав у межах норми – 0,2 проміле. Вам одразу скажуть дихнути ще раз, повторно. І можете не сумніватися, що прилад покаже стан сп'яніння.

Не ведіться на цей "розвод". Вимагайте для повторної перевірки нової трубочки.

До речі, раніше ми писали, що адвокат назвав ще три ситуації, коли водіїв розводять на стан сп'яніння.

А ще розповідали про те, як перевірити, чи ви знаходитесь у секретній базі ухилянтів.

Читайте РБК-Україна в Google News
советы водителямштрафиПДД