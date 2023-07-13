Как водителей "разводят" на штраф за пьяное вождение: юрист назвал три самых популярных метода

Водители часто сталкиваются с ситуацией, когда их останавливают сотрудники правоохранительных органов и проверяют на употребление алкоголя. Адвокат Роман Симутин назвал три самых популярных метода, которыми "разводят" водителей на большой штраф.
Как выглядят эти методы, Симутин рассказал в видео на своей странице в Facebook.
Полиция редко спрашивает водителя, употреблял ли он алкоголь сегодня. В основном интересуются, употребляли ли спиртное вчера. Почему-то большинство водителей отвечают - да. И сразу появляется законная причина для освидетельствования.
И хотя потом будет масса нарушений при составлении протоколов или материалов, но как сказал судья апелляционного суда: "Процедура нарушена, но он же сказал, что пил".
Полицейские не зафиксировали на видео, что вы были за рулем, но предложили переставить авто, чтобы не мешать другим участникам движения.
Вы садитесь за руль и добросовестно переставляете авто на 2 метра. Как думаете, какое видео попадет в суд и с какого момента?
Вы дыхнули в трубочку и прибор показал в пределах нормы - 0,2 промиле. Вам сразу скажут дыхнуть еще раз, повторно. И можете не сомневаться, прибор покажет состояние опьянения.
Не ведитесь на этот "развод". Требуйте для повторной проверки новую трубочку.
Кстати, ранее мы писали о том, что адвокат назвал еще три ситуации, когда водителей разводят на состояние опьянения.
А еще рассказывали о том, как проверить, находитесь ли вы в секретной базе уклонистов.