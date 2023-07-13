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Как водителей "разводят" на штраф за пьяное вождение: юрист назвал три самых популярных метода

Как водителей разводят на штраф за нетрезвое вождение (фото: autocentre ua)
Автор: Анна Шиканова

Водители часто сталкиваются с ситуацией, когда их останавливают сотрудники правоохранительных органов и проверяют на употребление алкоголя. Адвокат Роман Симутин назвал три самых популярных метода, которыми "разводят" водителей на большой штраф.

Как выглядят эти методы, Симутин рассказал в видео на своей странице в Facebook.

Ситуация 1

Полиция редко спрашивает водителя, употреблял ли он алкоголь сегодня. В основном интересуются, употребляли ли спиртное вчера. Почему-то большинство водителей отвечают - да. И сразу появляется законная причина для освидетельствования.

И хотя потом будет масса нарушений при составлении протоколов или материалов, но как сказал судья апелляционного суда: "Процедура нарушена, но он же сказал, что пил".

Ситуация 2

Полицейские не зафиксировали на видео, что вы были за рулем, но предложили переставить авто, чтобы не мешать другим участникам движения.

Вы садитесь за руль и добросовестно переставляете авто на 2 метра. Как думаете, какое видео попадет в суд и с какого момента?

Ситуация 3

Вы дыхнули в трубочку и прибор показал в пределах нормы - 0,2 промиле. Вам сразу скажут дыхнуть еще раз, повторно. И можете не сомневаться, прибор покажет состояние опьянения.

Не ведитесь на этот "развод". Требуйте для повторной проверки новую трубочку.

Кстати, ранее мы писали о том, что адвокат назвал еще три ситуации, когда водителей разводят на состояние опьянения.

А еще рассказывали о том, как проверить, находитесь ли вы в секретной базе уклонистов.

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советы водителямштрафиПДР