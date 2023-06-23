Як водіям не потрапити на "чужий" штраф за порушення ПДР

Що потрібно знати

Належний користувач - це особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що не належить йому.

Якщо ви призначаєте належного користувача в Дії, то власнику авто варто мати:

паспорт громадянина України (у формі ID-картки чи закордонний)

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

Належному користувачеві потрібно мати:

паспорт громадянина України (у формі ID-картки чи закордонний)

водійське посвідчення

Штрафи автофіксації за порушення правил дорожнього руху будуть закріплені за належним користувачем. Навіть якщо скасувати шеринг авто (призначення належного користувача), отримані штрафи до кінця доби отримуватиме все одно він.

При призначенні обов'язково вказати період користування та підтвердити це з обох сторін.

Зауважте, що призначення належного користувача не означає передачі майнових прав. А для виїзду за кордон недостатньо мати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на іншого та бути належним користувачем.