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Как водителям не попасть на "чужой" штраф за нарушение ПДД

Фото: Как не получить чужой штраф (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинским водителям рассказали, что ля того, чтобы не получать не "свои" штрафы, - необходимо назначить должного пользователя транспортного средства в Электронном кабинете водителя или "Дие".

О том, как это работает, напомнили в Telegram-канале "Ты же юрист".

Что нужно знать

Надлежащий пользователь - это лицо, которое на законных основаниях пользуется не принадлежащим ему транспортным средством.

Если вы назначаете надлежащего пользователя в Дие, то владельцу авто стоит иметь:

  • паспорт гражданина Украины (в форме ID-карты или заграничный)
  • свидетельство о регистрации транспортного средства

Надлежащему пользователю нужно иметь:

  • паспорт гражданина Украины (в форме ID-карты или заграничный)
  • водительское удостоверение

Штрафы автофиксации за нарушение ПДД будут закреплены за надлежащим пользователем. Даже если отменить шеринг авто (назначение должного пользователя) полученные штрафы до конца суток будет получать все равно он.

При назначении обязательно указать период пользования и подтвердить это с обеих сторон.

Запомните, что назначение должного пользователя не означает передачу имущественных прав. А для выезда за границу недостаточно иметь свидетельство о регистрации транспортного средства на другого и быть надлежащим пользователем.

Ранее мы рассказывали о том, в каком случае шоферу грозят штраф за включенную аварийку.

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штрафПДР