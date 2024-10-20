7 "жахливих" ігор на Хелловін для дітей та дорослих

Замри у позі монстра

Ця гра є Хелловінською версією популярної гри "Море хвилюється раз". Учасники по черзі виходять у центр і промовляють: "Темний ліс хвилюється раз, темний ліс хвилюється два, темний ліс хвилюється три, страшна фігура монстра - замри".

Кожен повинен миттєво застигнути в позі одного з монстрів, таких як вампір, відьма або троль. Учасник, який загадував монстра, вибирає найстрашнішу та найкреативнішу позу.

Переможець отримує можливість загадати наступного монстра. Гра допоможе учасникам згадати всіх знаменитих героїв Хелловіну та проявити акторські здібності.

Збери скелет

Ця гра ідеально підходить для командних змагань. Учасники грають в парах, і кожна пара отримує мішок з вирізаними частинами скелета. Завдання полягає в тому, щоб швидше за інших зібрати скелет.

Частини можна завантажити та роздрукувати заздалегідь. Команда, яка перша складе скелет правильно, отримає символічний приз, наприклад брелок у формі скелета. Це весела гра на спритність, яка також сприяє роботі в команді.

Щоб створити справжню святкову атмосферу на Хелловін, до костюмів обов'язково варто додати ігри (фото: Freepik.com)

Вгадай чужий страх

У цій грі діти мають можливість перевірити, наскільки добре вони знають страхи один одного. Учасники сідають у коло, і кожен повинен назвати страх свого сусіда. Наприклад, хтось може боятися темряви або павуків.

За правильну відповідь учасник отримує солодощі. Гра триває кілька раундів, поки не буде визначений переможець - той, хто назбирав найбільше цукерок. Ця гра не лише розвиває уяву, а й допомагає дітям ділитися своїми страхами в невимушеній атмосфері.

Історія привида

Кожен гравець у цій грі стає привидом, якому потрібно без слів пояснити, як він загинув. Для цього учасники витягують картки з кумедними обставинами смерті, наприклад: "Мене випадково вдарили газеткою, коли на мене сіла муха" або "Я з'їв неправильно приготовану рибу-фугу".

Гравець показує історію, а інші намагаються її відгадати. Найсмішніші та найбільш артистичні привиди отримують призи. Гра гарантує багато сміху та веселих моментів.

Криваве помідорне "вбивство"

Для цієї гри знадобляться маленькі помідори чері, які символізуватимуть "жертви". Учасники стають по різних кінцях столу, на якому викладені помідори в ряд.

За сигналом вони починають розчавлювати помідори кулаками, ідучи назустріч один одному. Переможцем стане той, хто розчавить найбільшу кількість "жертв".

Щоб створити справжню святкову атмосферу на Хелловін, до костюмів на вечірці обов'язково варто додати ігри (фото: Freepik.com)

Вампірська трапеза

У цій грі кожен учасник стає вампіром, який має швидко з'їсти свою "криваву" їжу - курячу ніжку, вмочену в кетчуп. Перед початком всім учасникам зав'язують руки за спиною, а потім за командою вони повинні з'їсти м'ясо, не допомагаючи собі руками.

Переможцем стане той, хто швидше з'їсть усю ніжку й при цьому не забрудниться "кров'ю". Гра викликає багато сміху та випробовує спритність.

Не пролий жодної краплі крові

Ця гра на спритність і обережність. Кожен учасник отримує пакет томатного соку та пластиковий стаканчик.

За допомогою трубочки потрібно перелити сік із пакета в стакан, не проливши жодної краплі. Переможцем стає той, у кого в стакані буде найбільше соку. Ця гра не лише перевіряє акуратність, а й додає нотку змагання до вечірки.