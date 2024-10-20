7 "ужасных" игр на Хэллоуин для детей и взрослых

Замри в позе монстра

Эта игра является Хэллоуинской версией популярной игры "Море волнуется раз". Участники по очереди выходят в центр и говорят: "Темный лес волнуется раз, темный лес волнуется два, темный лес волнуется три, страшная фигура монстра - замри".

Каждый должен мгновенно застыть в позе одного из монстров, таких как вампир, ведьма или тролль. Участник, загадывавший монстра, выбирает самую страшную и креативную позу.

Победитель получает возможность загадать следующего монстра. Игра поможет участникам вспомнить всех знаменитых героев Хэллоуина и проявить актерские способности.

Собери скелет

Эта игра идеально подходит для командных состязаний. Участники играют в парах, и каждая пара получает мешок с вырезанными частями скелета. Задача состоит в том, чтобы быстрее других собрать скелет.

Части можно загрузить и распечатать заранее. Команда, которая первой составит скелет правильно, получит символический приз, например брелок в форме скелета. Это веселая игра на ловкость, которая также способствует работе в команде.

Чтобы создать настоящую праздничную атмосферу на Хэллоуин, к костюмам обязательно следует добавить игры (фото: Freepik.com)

Угадай чужой страх

В этой игре дети могут проверить, насколько хорошо они знают страхи друг друга. Участники садятся в круг, и каждый должен назвать страх своего соседа. К примеру, кто-то может бояться тьмы или пауков.

За правильный ответ участник получает сладости. Игра длится несколько раундов, пока не будет определен победитель - тот, кто набрал больше всего конфет. Эта игра не только развивает воображение, но и помогает детям делиться своими страхами в непринужденной атмосфере.

История привидения

Каждый игрок в этой игре становится призраком, которому следует без слов объяснить, как он погиб. Для этого участники вытаскивают карточки с забавными обстоятельствами смерти, например: "Меня случайно ударили газеткой, когда на меня села муха" или "Я съел неправильно приготовленную рыбу-фугу".

Игрок показывает историю, а другие пытаются ее отгадать. Самые смешные и артистические призраки получают призы. Игра гарантирует много смеха и веселых моментов.

Кровавое помидорное "убийство"

Для этой игры понадобятся маленькие помидоры черри, символизирующие "жертвы". Участники становятся по разным концам стола, на котором выложены помидоры в ряд.

По сигналу они начинают раздавливать помидоры кулаками, идя навстречу друг другу. Победителем станет тот, кто раздавит самое большое количество "жертв".

Чтобы создать настоящую праздничную атмосферу на Хэллоуин, к костюмам на вечеринке обязательно следует добавить игры (фото: Freepik.com)

Вампирская трапеза

В этой игре каждый участник становится вампиром, который должен быстро съесть свою "кровавую" пищу - куриную ножку, смоченную в кетчупе. Перед началом всем участникам завязывают руки за спиной, а затем по команде они должны съесть мясо, не помогая себе руками.

Победителем станет тот, кто скорее съест всю ножку и при этом не пачкается кровью. Игра вызывает много смеха и испытывает ловкость.

Не пролей ни капли крови

Эта игра на ловкость и осторожность. Каждый участник получает пакет томатного сока и пластиковый стаканчик.

С помощью трубочки нужно перелить сок из пакета в стакан, не пролив ни капли. Победителем становится тот, у кого в стакане будет больше сока. Эта игра не только проверяет аккуратность, но и добавляет нотку соревнования к вечеринке.