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Як визначити зіпсовану картоплю і які бульби не можна вживати в їжу

Ознаки зіпсованої картоплі (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Визначити якість картоплі на вигляд досить складно. Покупці часто скаржаться, що в магазині бульби виглядали ідеально, а після очищення довелося половину викинути на сміття. Не завжди можна відрізнити погану картоплю і в тому випадку, коли ви викопали її на своїй грядці.

Які ознаки вказують, що таку картоплю не варто купувати та вживати - читайте в матеріалі нижче.

Запах

Цей спосіб може здатися вам трохи дивним, але саме запах часто видає картопля, яку вживати в їжу не можна. У здорових бульб запах типовий, "картопляний".

Якщо ви відчуваєте запахи, характерні для гниття чи хімії – це погано. Такі аромати свідчать про порушення технології використання пестицидів під час вирощування.

Якщо картопля зовсім нічим не пахне, то, швидше за все, вона була вирощена в теплиці, її сильно відмивали перед продажем і при її вирощуванні використовували дуже багато добрив.

Зовнішній вигляд

Купувати картоплю зеленого відтінку не можна, навіть якщо такий колір є тільки з одного боку бульби. Зелений відтінок вказує на наявність соланіну в овочі. Це алкалоїд, що виробляється на сонці.

Соланін дуже токсичний для людини й під час термічної обробки погано розпадається. Таку картоплю не рекомендується давати й тваринам. Якщо поверхня бульби із зеленуватим відтінком більш ніж на 30% - не купуйте її. Якщо менше, всі зелені частини можна зрізати.

Розмір

Великі бульби не завжди кажуть, що така картопля хороша. Усередині такі картоплини можуть опинитися з порожнинами та ознаками гниття. Вам доведеться зрізати більшу частину бульби.

Найкращий варіант - бульби середнього розміру із жовтуватим відтінком. У такій картоплі більше каротину.

Як зберігати вдома

У домашніх умовах картопля, не уражена фітопатогенами, може лежати близько місяця без будь-яких спеціальних умов. Наприклад, у ящику для овочів під столом. Головне, щоб на бульби не потрапляло сонячне світло.

Не можна зберігати картоплю в поліетиленових пакетах - плівка шкодить бульбам, і вони починають швидко псуватися. Найоптимальніше - зберігати картоплю в ящику, у спеціальній ємності з кришкою, наприклад, у керамічній.

До речі, ми писали про те, яку зелень можна посадити в серпні.

А ще розповідали про те, коли треба починати збирати врожай картоплі.

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