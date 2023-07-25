Посадіть цю зелень у серпні та встигнете зібрати чудовий урожай

У серпні на дачних ділянках та городах зазвичай займаються збиранням урожаю, а не посадкою. Але є культури, які встигнуть вирости буквально за місяць-півтора і дадуть вам на початку осені чудовий вітамінний урожай.

Яку зелень можна посадити у серпні, щоб отримати врожай, - читайте у матеріалі нижче.

Кріп

Ця рослина однорічна, у якої від посіву до сходів проходить дуже мало часу. Вже за місяць урожай кропу можна буде збирати. Ця зелень добре переносить тепло і невибаглива до кліматичних умов, а ще ця рослина любить дренований грунт і вологу.

Важливо - намагайтеся уникати пересушеного ґрунту. Посіяти кріп можна як на сонячній грядці, так і у півтіні.

У кропу ніжний аромат і пряний смак, його використовують для багатьох страв - супів, салатів, сендвічів. Ще його можна заморозити чи засушити на зиму. Цінність кропу незамінна, тому що в ньому міститься багато вітамінів, у тому числі С, А та мінерали – залізо та кальцій.

Петрушка

Ця рослина стійка до холоду і може рости не лише наприкінці літа, але ще й більшу частину осені – до перших серйозних заморозків. Для петрушки важливим є помірний клімат і достатня волога. А ще необхідний дренований ґрунт та помірний полив.

Петрушка теж дуже корисна і містить багато вітамінів, а також мінералів. Її використовують у кулінарії для багатьох страв. А на зиму її можна засушити чи заморозити.

Шпинат

Ця зелень належить до холодостійких рослин і його вирощують з ранньої весни до пізньої осені. Серпень - чудовий час для посіву шпинату, тому що саме в цей час він має найнасиченіший смак. Низькі температури допоможуть зберегти його свіжість та поживні речовини.

Для шпинату потрібна помірна вологість і добре дренований ґрунт. Росте він дуже швидко, і листя можна починати збирати вже за 4-6 тижнів після посадки. При збиранні врожаю варто залишати кілька верхніх листочків, щоб шпинат продовжував рости та виробляти нове листя.

Шпинат також вважається дуже корисною зеленню, тому що в ньому багато вітамінів та мінералів. Його активно використовують не лише як добавку до різних страв, а і як активний інгредієнт.

Рукола

Ця рослина теж росте дуже швидко та невибаглива до погодних умов. У теплому кліматі рукола росте дуже швидко і для цього потрібно зовсім небагато - сонячне світло, помірна вологість ґрунту, дренований ґрунт.

Збір урожаю можна проводити вже через 3-4 тижні після посадки, коли листочки досягнуть висоти 10-15 см.

Ця зелень популярна в кулінарії, оскільки має особливий пряний смак і аромат. Її додають до салатів, на бутерброди, до м'ясних страв.

Кінза

Улюблена спеція у багатьох кухнях світу. Вона – багаторічна, але її зазвичай вирощують в Україні як однорічну, бо суворішу та снігову зиму ця зелень погано переносить. А ось тепла погода з помірними дощами – чудове середовище для швидкого зростання цієї зелені.

Для кінзи дуже важливим є вологий і дренований грунт, регулярний полив.

Кінза містить багато корисних вітамінів та мінералів, її використовують для супів, страв з м'яса, а особливо вона добре розкриває свій смак та аромат у різноманітних соусах.

Зелена цибуля

Зелену цибулю намагаються вирощувати цілий рік, тому що ця зелень просто незамінна в раціоні й містить багато вітамінів та мінералів. У відкритому ґрунті таку цибулю можна вирощувати до кінця вересня, а взимку – на балконах або у теплиці.

Для такої цибулі потрібне сонячне світло, тепло, вологий ґрунт. Пір'я зеленої цибулі можна збирати вже через 3-4 тижні після посадки.

Листовий салат

Ця рослина однорічна, яка швидко росте та розвивається. Листя можна збирати вже за кілька тижнів після посадки. Для посадки в серпні варто вибирати салат ранніх або пізніх сортів (ампельний, крес-салат), оскільки вони більш адаптовані до перепадів температур.

В цілому салат любить прохолодний клімат, тому варто посадити його в тіні. Але не забувайте цю зелень регулярно поливати, особливо у спекотні дні. Недостатність вологи може спричинити гіркоту листя.