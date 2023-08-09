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Как определить испорченный картофель и какие клубни нельзя употреблять в пищу

Признаки испорченного картофеля (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Определить качество картофеля по внешнему виду довольно сложно. Покупатели часто жалуются, что в магазине клубни выглядели идеально, а после очистки пришлось половину выбросить в мусор. Не всегда можно отличить плохой картофель и в том случае, когда вы выкопали его на своей грядке.

Какие признаки указывают, что такой картофель не стоит покупать и употреблять в пищу - читайте в материале ниже.

Запах

Этот способ может вам показаться немного странным, но именно запах часто выдает картофель, который употреблять в пищу нельзя. У здоровых клубней запах типичный, "картофельный".

Если вы чувствуете запахи, характерные для гниения или химии - это плохо. Такие ароматы указывают на нарушение технологии использования пестицидов во время выращивания.

Если картофель совершенно ничем не пахнет, то, скорее всего, он был выращен в теплице, его сильно отмывали перед продажей и при его выращивании использовали очень много удобрений.

Внешний вид

Покупать картофель зеленоватого оттенка нельзя, даже если такой цвет есть только с одной стороны клубня. Зеленый оттенок указывает на наличие соланина в овоще. Это алкалоид, который вырабатывается на солнце.

Соланин очень токсичен для человека и во время термической обработки он плохо распадается. Такой картофель не рекомендуется давать и животным. Если поверхность клубня с зеленоватым оттенком более, чем на 30% - не покупайте его. Если менее, то все зеленые части можно срезать.

Размер

Большие клубни не всегда говорят, что такой картофель хороший. Внутри такие картофелины могут оказаться с пустотами и признаками гниения. Вам придется срезать большую часть клубня.

Самый лучший вариант - клубни среднего размера с желтоватым оттенком. В таком картофеле больше каротина.

Как хранить дома

В домашних условиях картофель, не пораженный фитопатогенами, может лежать около месяца без каких-либо специальных условий. Например, в ящике для овощей под столом. Главное, чтобы на клубни не попадал солнечный свет.

Нельзя хранить картофель в полиэтиленовых пакетах - пленка вредит клубням, и они начинают быстро портиться. Самое оптимальное - хранить картофель в ящике, в специальной емкости с крышкой, например, в керамической.

Кстати, ранее мы писали о том, какую зелень можно посадить в августе.

А еще рассказывали о том, когда нужно начинать собирать урожай картофеля.

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