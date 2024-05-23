Як визначити жорсткість води: зверніть увагу на ці ознаки

Більшість багатоповерхівок та приватних будинків в містах України підключені до системи водопостачання. Одна з найголовніших проблем такої води - її сильна жорсткість.
Як можна визначити жорсткість води, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Teplosfera.
Це вода з високим вмістом мінералів, зокрема, кальцію та магнію, інколи солей заліза. В нормі загальна жорсткість питної води має складати 3-4 ммоль/дм. Але різна кількість солей жорсткості у різних регіонах пов'язана з тим, що вода є розчинником. Проходячи через шари ґрунту, вона насичується мінералами.
Види жорсткості води:
Побачити кулер в українських домівках - зовсім не дивина, а й ще можна набрати воду у спеціальних пунктах чи купити у пляшках. А причина у тому, що водопровідна вода є несмачною, має неприємний запах і вона досить жорстка. Це дуже погано впливає на крани та сантехніку.
Крім того, така вода несмачна, має неприємний запах і може зашкодити здоров'ю. Саме від жорсткої води залежить утворення накипу на чайнику та на сантехніці. Накип свідчить, що у воді присутні солі кальцію та магнію. Тому бажано встановлювати фільтри, щоб очищувати водопровідну воду.
У ваших кранах тече жорстка вода, якщо ви бачите отакі ознаки:
Жорстка вода також погано впливає на водяну систему опалення і з часом труби вкриваються накипом, тому навіть коли котел або інший генератор працює з великою потужністю - нагрівальні прилади або вода у гарячому крані - ледь теплі.
Показник жорсткості можна визначити в домашніх умовах самостійно. Є спеціальні тести-смужки, які продаються у магазинах опалювальної та водоочисної техніки або в зоомагазинах (акваріумістики). Результат буде не дуже точний. Кращий результат покаже аналіз води у спеціалізованій лабораторії.
Але знати жорсткість води у ваших кранах потрібно, бо це необхідно для підбору фільтр-установки для дому. Варто зазначити, що для організму людини шкідливі однаково, як дуже жорстка вода, так і дуже м'яка.
Якщо вміст кальцію та магнію перевищує допустиму норму у 3-4 ммоль/дм, то з часом можуть бути такі негативні наслідки:
За тривалого вживання жорсткої води у нирках можуть утворюватися пісок та каміння.
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