Як визначити жорсткість води: зверніть увагу на ці ознаки

Що таке жорстка вода

Це вода з високим вмістом мінералів, зокрема, кальцію та магнію, інколи солей заліза. В нормі загальна жорсткість питної води має складати 3-4 ммоль/дм. Але різна кількість солей жорсткості у різних регіонах пов'язана з тим, що вода є розчинником. Проходячи через шари ґрунту, вона насичується мінералами.

Види жорсткості води:

постійна жорсткість (некарбонатна) - це вміст у воді нітратів магнію і кальцію, сульфатів, хлоридів;-

тимчасова (карбонатна) - вміст кальцію і магнію

загальна - наявність усіх сполук, характерних для постійної та тимчасової жорсткості

Що не так з водою у кранах

Побачити кулер в українських домівках - зовсім не дивина, а й ще можна набрати воду у спеціальних пунктах чи купити у пляшках. А причина у тому, що водопровідна вода є несмачною, має неприємний запах і вона досить жорстка. Це дуже погано впливає на крани та сантехніку.

Крім того, така вода несмачна, має неприємний запах і може зашкодити здоров'ю. Саме від жорсткої води залежить утворення накипу на чайнику та на сантехніці. Накип свідчить, що у воді присутні солі кальцію та магнію. Тому бажано встановлювати фільтри, щоб очищувати водопровідну воду.

Як визначити жорсткість води

У ваших кранах тече жорстка вода, якщо ви бачите отакі ознаки:

Регулярна поява білого нальоту у чайниках, на каструлях та іншому посуді та побутових приладах, у яких воду нагрівають чи доводять до кипіння

Наліт на скляному посуді після миття

Білі розводи та плями на сантехніці

Мийні засоби погано піняться

На посуді після миття лишаються сірі плями через вміст сірководню

Барабан та елементи пральної машини вкриваються іржею

Жорстка вода також погано впливає на водяну систему опалення і з часом труби вкриваються накипом, тому навіть коли котел або інший генератор працює з великою потужністю - нагрівальні прилади або вода у гарячому крані - ледь теплі.

Показник жорсткості можна визначити в домашніх умовах самостійно. Є спеціальні тести-смужки, які продаються у магазинах опалювальної та водоочисної техніки або в зоомагазинах (акваріумістики). Результат буде не дуже точний. Кращий результат покаже аналіз води у спеціалізованій лабораторії.

Але знати жорсткість води у ваших кранах потрібно, бо це необхідно для підбору фільтр-установки для дому. Варто зазначити, що для організму людини шкідливі однаково, як дуже жорстка вода, так і дуже м'яка.

Чим небезпечна жорстка вода

Якщо вміст кальцію та магнію перевищує допустиму норму у 3-4 ммоль/дм, то з часом можуть бути такі негативні наслідки:

Сухість та лущення шкіри

Висипи та комедони на обличчі

Тьмяне жорстке волосся

Набряки кінцівок

Проблеми з сечовидільною системою

За тривалого вживання жорсткої води у нирках можуть утворюватися пісок та каміння.