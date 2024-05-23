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Как определить жесткость воды: обратите внимание на эти признаки

Как понять, что в вашем кране очень жесткая вода (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Большинство многоэтажек и частных домов в городах Украины подключены к системе водоснабжения. Одна из самых главных проблем такой воды - ее сильная жесткость.

Как определить жесткость воды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Teplosfera.

Что такое жесткая вода

Это вода с высоким содержанием минералов, в частности кальция и магния, иногда солей железа. В норме общая жесткость питьевой воды должна составлять 3-4 ммоль/дм. Но разное количество солей жесткости в разных регионах связано с тем, что вода является растворителем. Проходя через слои почвы, она насыщается минералами.

Виды жесткости воды:

  • постоянная жесткость (некарбонатная) - это содержание в воде нитратов магния и кальция, сульфатов, хлоридов;
  • временная (карбонатная) - содержание кальция и магния
  • общая - наличие всех соединений, характерных для постоянной и временной жесткости

Что не так с водой в кранах

Увидеть кулер в украинских домах - совсем неудивительно, а еще можно набрать воду в специальных пунктах или купить в бутылках. А причина в том, что водопроводная вода невкусная, имеет неприятный запах и она достаточно жесткая. Это очень плохо влияет на краны и сантехнику.

Кроме того, такая вода невкусная, имеет неприятный запах и может нанести вред здоровью. Именно от жесткой воды зависит образование накипи на чайнике и сантехнике. Накипь свидетельствует, что в воде находятся соли кальция и магния. Поэтому предпочтительно устанавливать фильтры, чтобы очищать водопроводную воду.

Как определить жесткость воды

В ваших кранах течет жесткая вода, если вы видите следующие признаки:

  • Регулярное появление белого налета в чайниках, на кастрюлях и другой посуде и бытовых приборах, где воду нагревают или доводят до кипения.
  • Налет на стеклянную посуду после мытья
  • Белые разводы и пятна на сантехнике
  • Моющие средства плохо пенятся
  • На посуде после мытья остаются серые пятна из-за содержания сероводорода
  • Барабан и элементы стиральной машины покрываются ржавчиной.

Жесткая вода также плохо влияет на водяную систему отопления и со временем трубы покрываются накипью, поэтому даже когда котел или другой генератор работает с большой мощностью – нагревательные приборы или вода в горячем кране – едва теплые.

Показатель жесткости можно определить в домашних условиях самостоятельно. Есть специальные тесты-полоски, продающиеся в магазинах отопительной и водоочистной техники или в зоомагазинах (аквариумистики). Результат будет не слишком точен. Лучший результат покажет анализ воды в специализированной лаборатории.

Но знать жесткость воды в ваших кранах нужно, потому что это необходимо для подбора фильтр-установки для дома. Следует отметить, что для организма человека вредны все равно, как очень жесткая вода, так и очень мягкая.

Чем опасна жесткая вода

Если содержание кальция и магния превышает допустимую норму в 3-4 ммоль/дм, то со временем могут быть следующие отрицательные последствия:

  • Сухость и шелушение кожи
  • Сыпи и комедоны на лице
  • Тусклые жесткие волосы
  • Отеки конечностей
  • Проблемы с мочевыделительной системой

При длительном употреблении жесткой воды в почках могут образовываться песок и камни.

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