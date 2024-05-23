Як визначити жорсткість води: зверніть увагу на ці ознаки
Більшість багатоповерхівок та приватних будинків в містах України підключені до системи водопостачання. Одна з найголовніших проблем такої води - її сильна жорсткість.
Як можна визначити жорсткість води, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Teplosfera.
Що таке жорстка вода
Це вода з високим вмістом мінералів, зокрема, кальцію та магнію, інколи солей заліза. В нормі загальна жорсткість питної води має складати 3-4 ммоль/дм. Але різна кількість солей жорсткості у різних регіонах пов'язана з тим, що вода є розчинником. Проходячи через шари ґрунту, вона насичується мінералами.
Види жорсткості води:
- постійна жорсткість (некарбонатна) - це вміст у воді нітратів магнію і кальцію, сульфатів, хлоридів;-
- тимчасова (карбонатна) - вміст кальцію і магнію
- загальна - наявність усіх сполук, характерних для постійної та тимчасової жорсткості
Що не так з водою у кранах
Побачити кулер в українських домівках - зовсім не дивина, а й ще можна набрати воду у спеціальних пунктах чи купити у пляшках. А причина у тому, що водопровідна вода є несмачною, має неприємний запах і вона досить жорстка. Це дуже погано впливає на крани та сантехніку.
Крім того, така вода несмачна, має неприємний запах і може зашкодити здоров'ю. Саме від жорсткої води залежить утворення накипу на чайнику та на сантехніці. Накип свідчить, що у воді присутні солі кальцію та магнію. Тому бажано встановлювати фільтри, щоб очищувати водопровідну воду.
Як визначити жорсткість води
У ваших кранах тече жорстка вода, якщо ви бачите отакі ознаки:
- Регулярна поява білого нальоту у чайниках, на каструлях та іншому посуді та побутових приладах, у яких воду нагрівають чи доводять до кипіння
- Наліт на скляному посуді після миття
- Білі розводи та плями на сантехніці
- Мийні засоби погано піняться
- На посуді після миття лишаються сірі плями через вміст сірководню
- Барабан та елементи пральної машини вкриваються іржею
Жорстка вода також погано впливає на водяну систему опалення і з часом труби вкриваються накипом, тому навіть коли котел або інший генератор працює з великою потужністю - нагрівальні прилади або вода у гарячому крані - ледь теплі.
Показник жорсткості можна визначити в домашніх умовах самостійно. Є спеціальні тести-смужки, які продаються у магазинах опалювальної та водоочисної техніки або в зоомагазинах (акваріумістики). Результат буде не дуже точний. Кращий результат покаже аналіз води у спеціалізованій лабораторії.
Але знати жорсткість води у ваших кранах потрібно, бо це необхідно для підбору фільтр-установки для дому. Варто зазначити, що для організму людини шкідливі однаково, як дуже жорстка вода, так і дуже м'яка.
Чим небезпечна жорстка вода
Якщо вміст кальцію та магнію перевищує допустиму норму у 3-4 ммоль/дм, то з часом можуть бути такі негативні наслідки:
- Сухість та лущення шкіри
- Висипи та комедони на обличчі
- Тьмяне жорстке волосся
- Набряки кінцівок
- Проблеми з сечовидільною системою
За тривалого вживання жорсткої води у нирках можуть утворюватися пісок та каміння.
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