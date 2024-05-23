Как определить жесткость воды: обратите внимание на эти признаки
Большинство многоэтажек и частных домов в городах Украины подключены к системе водоснабжения. Одна из самых главных проблем такой воды - ее сильная жесткость.
Как определить жесткость воды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Teplosfera.
Что такое жесткая вода
Это вода с высоким содержанием минералов, в частности кальция и магния, иногда солей железа. В норме общая жесткость питьевой воды должна составлять 3-4 ммоль/дм. Но разное количество солей жесткости в разных регионах связано с тем, что вода является растворителем. Проходя через слои почвы, она насыщается минералами.
Виды жесткости воды:
- постоянная жесткость (некарбонатная) - это содержание в воде нитратов магния и кальция, сульфатов, хлоридов;
- временная (карбонатная) - содержание кальция и магния
- общая - наличие всех соединений, характерных для постоянной и временной жесткости
Что не так с водой в кранах
Увидеть кулер в украинских домах - совсем неудивительно, а еще можно набрать воду в специальных пунктах или купить в бутылках. А причина в том, что водопроводная вода невкусная, имеет неприятный запах и она достаточно жесткая. Это очень плохо влияет на краны и сантехнику.
Кроме того, такая вода невкусная, имеет неприятный запах и может нанести вред здоровью. Именно от жесткой воды зависит образование накипи на чайнике и сантехнике. Накипь свидетельствует, что в воде находятся соли кальция и магния. Поэтому предпочтительно устанавливать фильтры, чтобы очищать водопроводную воду.
Как определить жесткость воды
В ваших кранах течет жесткая вода, если вы видите следующие признаки:
- Регулярное появление белого налета в чайниках, на кастрюлях и другой посуде и бытовых приборах, где воду нагревают или доводят до кипения.
- Налет на стеклянную посуду после мытья
- Белые разводы и пятна на сантехнике
- Моющие средства плохо пенятся
- На посуде после мытья остаются серые пятна из-за содержания сероводорода
- Барабан и элементы стиральной машины покрываются ржавчиной.
Жесткая вода также плохо влияет на водяную систему отопления и со временем трубы покрываются накипью, поэтому даже когда котел или другой генератор работает с большой мощностью – нагревательные приборы или вода в горячем кране – едва теплые.
Показатель жесткости можно определить в домашних условиях самостоятельно. Есть специальные тесты-полоски, продающиеся в магазинах отопительной и водоочистной техники или в зоомагазинах (аквариумистики). Результат будет не слишком точен. Лучший результат покажет анализ воды в специализированной лаборатории.
Но знать жесткость воды в ваших кранах нужно, потому что это необходимо для подбора фильтр-установки для дома. Следует отметить, что для организма человека вредны все равно, как очень жесткая вода, так и очень мягкая.
Чем опасна жесткая вода
Если содержание кальция и магния превышает допустимую норму в 3-4 ммоль/дм, то со временем могут быть следующие отрицательные последствия:
- Сухость и шелушение кожи
- Сыпи и комедоны на лице
- Тусклые жесткие волосы
- Отеки конечностей
- Проблемы с мочевыделительной системой
При длительном употреблении жесткой воды в почках могут образовываться песок и камни.
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