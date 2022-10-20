Як визначити стать дитини без УЗД: за формою грудей, настроєм і китайським календарем

Визначити стать дитини можна при проведенні УЗД, починаючи з другого триместру, але є деякі "народні методи", які як кажуть, можуть бути точними і без ультразвукового дослідження. Звісно, це не стовідсотково, але якщо у вас вже є діти, можете перевірити достовірність на них.
Дивіться нижче в матеріалі Styler, як це зробити.
Кажуть, якщо животик стирчить і "гострий" - буде хлопчик. Така форма зазвичай непомітна, якщо дивитися зі спини.
Живіт, що збільшується в ширину й помітний навіть зі спини, вказує на те, що це дівчинка.
Симетричність живота також може дати підказку. Кажуть, якщо живіт випирає в лівий бік - найімовірніше, там дівчинка, а якщо в правий - готуйтеся до хлопчика.
Якщо молочні залози збільшуються в період першої половини вагітності, найімовірніше, народиться хлопчик.
Якщо збільшення помітно тільки на останніх термінах, прикмета вказує на появу дівчинки.
Наприклад, якщо жінка, яка до вагітності любила кисломолочні продукти й солодощі, тепер не може на них дивитися - народиться хлопчик.
А чекати на дівчинку можна, якщо мама, яка полюбляє каву, раптом відмовляється від цього ароматного напою або не може бачити м’ясо й сир.
Ще один спосіб з’ясувати можливу стать дитини - китайський календар вагітності. Що потрібно для визначення статі майбутньої дитини - це вік матері на момент зачаття і місяць ймовірного зачаття.
Перевірити надійність методу ви можете на вже народжених дітках.
Наприклад, надмірна емоційність указує на те, що на світ з'явиться дівчинка. Жінка може сміятися, а потім почати плакати без будь-яких причин.
А ось спокій, що нагадує байдужість, найімовірніше, свідчить про хлопця.
Звісно, лише УЗД дасть вам точний результат про стать майбутньої дитини, а також про її здоров'я. Тому не нехтуйте рекомендаціями, вчасно ставайте на облік, проходьте всі обстеженні та ведіть здоровий спосіб життя.
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