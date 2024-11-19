Як визначити, яких елементів не вистачає ґрунту, та відновити ваш город

Осінь - це ідеальний час для аналізу ґрунту та внесення необхідних добрив, які допоможуть збалансувати рівень поживних речовин перед зимою. Щоб уникнути дефіциту елементів, важливо не тільки знати, чого не вистачає, але й правильно поповнити нестачу.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про ключові ознаки дефіциту різних елементів у ґрунті та способи їх усунення восени.

Ознаки дефіциту азоту та його поповнення

Азот - це основний елемент для росту рослин, і його нестача проявляється у блідих, жовтуватих листках, слабкому рості та тонких стеблах. Восени азотні добрива вносять обережно, оскільки надлишок може вимиватись у ґрунтові води.

Найкраще для поповнення азоту використовувати сидерати, такі як люпин чи гірчиця. Вони збагачують ґрунт, а навесні їх можна перекопати. Також варто розглядати органічні джерела, як-от перегній або компост, що поступово віддають азот у ґрунт.

Дефіцит фосфору та його заповнення

Недостатність фосфору помітна за фіолетовим відтінком на листках, слабкими коренями та затримкою цвітіння. Для поповнення фосфору восени використовують суперфосфат або кісткове борошно.

Ці добрива довгостроково впливають на ґрунт, готуючи його до весняної посадки. Внесення фосфатних добрив проводять глибоко в ґрунт, щоб забезпечити їх доступність кореням. Це особливо важливо для глинистих і кислих ґрунтів.

Нестача калію та осінні добрива для її усунення

Дефіцит калію викликає сухість країв листя, погану стійкість до хвороб і слабке формування плодів. Восени калійні добрива, такі як сульфат калію чи калімагнезія, є чудовим рішенням.

Їх рекомендується вносити у сухому вигляді або розчиняти у воді. Калій також можна отримати з деревної золи, яка є доступним органічним джерелом. Головне - не перевищувати дозування, щоб уникнути перенасичення ґрунту.

Від якости корисних речовин у ґрунті залежить родючість городу (фото: Freepik.com)

Ознаки нестачі кальцію та вапнування ґрунту

Кальцій потрібен для нейтралізації кислотності ґрунту та формування міцних клітин рослин. Якщо ґрунт кислий, це може свідчити про дефіцит кальцію. Восени вносять доломітове борошно або вапняк для зниження кислотності та збагачення кальцієм.

Ці добрива працюють повільно, тому їх дія стає помітною вже наступного сезону. Важливо рівномірно розподілити їх по ділянці та перекопати ґрунт.

Брак магнію та способи його компенсації

Магній необхідний для фотосинтезу, а його дефіцит проявляється у вигляді жовтих плям між жилками листя. Найкращим джерелом магнію є доломітове борошно, яке також знижує кислотність ґрунту.

Восени магнієві добрива вносять для підготовки рослин до наступного сезону. Особливо це актуально для піщаних і супіщаних ґрунтів, які швидко втрачають магній. Правильне внесення допоможе уникнути проблем із вирощуванням овочів і фруктів.

Мікроелементи: залізо, бор, цинк та мідь

Нестача мікроелементів проявляється у вигляді плямистості листя, скручування пагонів і загального ослаблення рослин. Восени для компенсації дефіциту мікроелементів використовують комплексні добрива або окремі добавки, як-от борну кислоту чи сульфат цинку.

Такі добрива слід вносити у невеликих кількостях, адже мікроелементи потрібні рослинам у мінімальних дозах. Особливо важливо забезпечити залізом кислі ґрунти, які найчастіше його втрачають. Осіннє внесення гарантує, що рослини отримають необхідні речовини навесні.