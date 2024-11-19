Как определить, каких элементов не хватает почве, и обновить ваш огород

Осень - это идеальное время для анализа почвы и внесения необходимых удобрений, которые помогут сбалансировать уровень питательных веществ перед зимой. Чтобы избежать дефицита элементов, важно не только знать, чего не хватает, но и правильно восполнить недостаток.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ключевых признаках дефицита различных элементов в почве и способах их устранения осенью.

Признаки дефицита азота и его восполнение

Азот - это основной элемент для роста растений, и его недостаток проявляется в бледных, желтоватых листьях, слабом росте и тонких стеблях. Осенью азотные удобрения вносят осторожно, поскольку излишек может вымываться в грунтовые воды.

Лучше всего для пополнения азота использовать сидераты, такие как люпин или горчица. Они обогащают почву, а весной их можно перекопать. Также следует рассматривать органические источники, например перегной или компост, постепенно отдающие азот в почву.

Дефицит фосфора и его пополнение

Недостаточность фосфора заметна по фиолетовому оттенку на листьях, слабым корням и задержке цветения. Для пополнения фосфора осенью используют суперфосфат или костную муку.

Эти удобрения длительно воздействуют на грунт, готовя его к весенней посадке. Внесение фосфатных удобрений производят глубоко в почву, чтобы обеспечить их доступность корням. Это особенно важно для глинистых и кислых почв.

Нехватка калия и осенние удобрения для ее устранения

Дефицит калия вызывает сухость краев листьев, плохую стойкость к болезням и слабое формирование плодов. Осенью калийные удобрения, такие как сульфат калия или калимагнезия, являются отличным решением.

Их рекомендуется вносить в сухом виде или растворять в воде. Калий также можно извлечь из древесной золы, которая является доступным органическим источником. Главное - не превышать дозировку, чтобы избежать перенасыщения почвы.

От качества полезных веществ в почве зависит плодородие огорода (фото: Freepik.com)

Признаки недостатка кальция и известкования почвы

Кальций необходим для нейтрализации кислотности почвы и формирования крепких клеток растений. Если почва кислая, это может свидетельствовать о дефиците кальция. Осенью вносят доломитовую муку или известняк для снижения кислотности и обогащения кальцием.

Эти удобрения работают медленно, поэтому их действие становится заметным уже в следующем сезоне. Важно равномерно распределить их по участку и перекопать почву.

Нехватка магния и способы его компенсации

Магний необходим для фотосинтеза, его дефицит проявляется в виде желтых пятен между жилками листьев. Лучшим источником магния является доломитовая мука, которая также снижает кислотность почвы.

Осенью магниевые удобрения вносят для подготовки растений к следующему сезону. Особенно это актуально для песчаных и супесчаных почв, быстро теряющих магний. Правильное внесение поможет избежать проблем с выращиванием овощей и фруктов.

Микроэлементы: железо, бор, цинк и медь

Недостаток микроэлементов проявляется в виде пятнистости листьев, скручивания побегов и общего ослабления растений. Осенью для компенсации дефицита микроэлементов используют комплексные удобрения или отдельные добавки, например борную кислоту или сульфат цинка.

Такие удобрения следует вносить в небольших количествах, ведь микроэлементы нужны растениям в минимальных дозах. Особенно важно обеспечить железом кислые почвы, которые чаще всего его теряют. Осеннее внесение гарантирует, что растения получат необходимые вещества весной.