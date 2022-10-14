Як вижити у квартирі без газу та світла: досвідчений мандрівник радить ставити палатку

Як зігрітися у квартирі без опалення?

Якщо в холодну пору не буде опалення, то вдома можна розкласти намет. Очевидно, що відразу на 10 або 20 градусів температура не підвищиться, проте спати в невеликому наметі буде набагато тепліше, ніж у просторій кімнаті.

"Однозначно зігріти собою, своїм диханням, своєю родиною один невеликий намет просто дихаючи вночі - набагато легше, ніж, наприклад, обігріти кімнату у квартирі", - доводить Роман.

Намет дуже добре зберігає тепло (фото: suspilne.media)

Щоб було ще тепліше, всередину намету можна помістити спальник. Їх можна покласти стільки, скільки людей спатиме разом. І в цьому є велика перевага: чим більше спальників, тим більше тепла!

Що робити в разі відсутності газу?

Наступним важливим кроком у виживанні є приготування їжі. Роман каже, що без газу це також цілком можливо зробити. Для цього варто придбати пальник. До речі, за словами мандрівника, вони набагато ефективніші за сухий спирт.

У таких ситуаціях виручить пальник (фото: suspilne.media)

"На них швидше можна приготувати необхідну кількість окропу чи їжі. І для цього достатньо використати балон різьбовий з газом. Він дуже простий в користуванні. Якщо у вас не було досвіду, як ним користуватися, то дуже легко і просто інтуїтивно зрозуміти, як це робиться. На такий пальник можна поставити навіть п'ятилітрову каструлю", - пояснює чоловік.

Для наочності Роман готує сухий борщ. Зручність саме цієї страви полягає в тому, що її можна просто залити окропом і перемішати прямо в пакеті.

"Слід пам’ятати, що він зберігає тепло і може бути гаряченьким, можна обпектись. Супер. Борщ з м’ясом. Ще можна сметану додати до свого смаку", - резюмує Роман.

Сухий борщ, приготований на пальнику (фото: suspilne.media)

На випадок надзвичайної ситуації

Через обстріл у будинку може статися обвал, тож на такі випадки варто мати свисток, щоб могти покликати на допомогу.

"Ви втомитесь кричати, якщо щось трапиться, у вас може не бути голосу, але, якщо ви дихаєте і можете рухатися, можна подати сигнал свистком. Його краще чути, ніж крик чи будь-які інші звуки. І на свисток краще зреагують", - робить висновок мандрівник.