Как выжить в квартире без газа и света: опытный путешественник советует ставить палатку

Как согреться в квартире без отопления?

Если в холодное время не будет отопления, то дома можно разложить палатку. Очевидно, что сразу на 10 или 20 градусов температура не повысится, однако спать в небольшой палатке будет гораздо теплее, чем в просторной комнате.

"Однозначно согреть собой, своим дыханием, своей семьей одну небольшую палатку просто дыша ночью - гораздо легче, чем, например, обогреть комнату в квартире", - доказывает Роман.

Палатка очень хорошо сохраняет тепло (фото: suspilne.media)

Чтобы было еще теплее, внутрь палатки можно поместить спальник. Их можно положить столько, сколько людей будет спать вместе. И в этом есть большое преимущество: чем больше спальников, тем больше тепла!

Что делать при отсутствии газа?

Следующим важным шагом в выживании является приготовление пищи. Роман говорит, что без газа это тоже вполне возможно сделать. Для этого стоит приобрести горелку. Кстати, по словам путешественника, они гораздо эффективнее сухого спирта.

В таких ситуациях выручит горелка (фото: suspilne.media)

"На них скорее можно приготовить необходимое количество кипятка или еды. И для этого достаточно использовать резьбовой баллон с газом. Он очень прост в пользовании. Если у вас не было опыта, как им пользоваться, то очень легко и просто интуитивно понять, как это делается. На такую горелку можно поставить даже пятилитровую кастрюлю", - объясняет мужчина.

Для наглядности Роман готовит сухой борщ. Удобство именно этого блюда заключается в том, что его можно просто залить крутым кипятком и перемешать прямо в пакете.

"Следует помнить, что он сохраняет тепло и может быть горяченьким, можно обжечься. Супер. Борщ с мясом. Еще можно сметану добавить по своему вкусу", - резюмирует Роман.

Сухой борщ, приготовленный на горелке (фото: suspilne.media)

На случай чрезвычайной ситуации

Из-за обстрела в доме может произойти обвал, так что на такие случаи стоит обзавестись свистком, чтобы позвать на помощь.

"Вы устанете кричать, если что-нибудь случится, у вас может не быть голоса, но, если вы дышите и можете двигаться, можно подать сигнал свистком. Его лучше слышать, чем крик или любые другие звуки. И на свисток лучше среагируют", - заключает путешественник.