Як вижити в будь-яких умовах: досвідчений мандрівник розкрив свої секрети життя без світла

Володимир Спасьонов - телеоператор у Сумах, але майже все своє життя він захоплюється туризмом. Він неодноразово підкорював гори, ходив у різні походи, сплавлявся на байдарках. Вперше на природу він потрапив у п'ять років, коли батько взяв його на полювання. І на своєму досвіді Володимир знає, як економити електрику у повсякденному житті.

Електрочайник + термос

Скоротити використання електрочайника можна термосом. Володимир гріє чайник о п'ятій ранку і заливає воду в термос. Хороший термос має тримати гарячу воду 12 годин.

"У походах, якщо ми ввечері лягаємо спати, вже перед відбоєм, якщо горить багаття, то я набираю термос гарячої води. По-перше, якщо він навіть трохи охолоне, його можна буде залити в каструлю для розігріву води та на все витратити менше газу наступного ранку", - пояснює мандрівник.

Фото: Суспільне

Він радить при покупці термоса звертати увагу на ємність від одного літра та більше. І необов'язково термоси мають бути металеві.

"Для дому можна придбати зі скляною колбою, якщо ви нікуди переміщатися не будете. З термосом тут таке правило: чим більше термос - тим краще він тримає", - пояснює Володимир.

Павербанк + ліхтарики

Для зарядки гаджетів мандрівник використовує мобільні батареї – павербанки. Якщо ви не збираєтеся носити його з собою постійно, то можна купити великий.

"Наприклад, я з досвіду дійшов до того, що павербанк має бути 30 і більше. Він же за сумісництвом ще й з ліхтариком - це дуже зручно", - додає експерт.

Ліхтариків, за його словами, краще мати кілька та різних. Вони можуть знадобитися на вулиці чи вдома.

"Ліхтарик, який одягається на голову. Чим він корисний? По-перше, у тебе завжди вільні руки, по-друге, він компактний і його завжди можна носити з собою. Вони є різні: є дешеві, є дорогі. Якщо, наприклад, взяти, дорожче фірми, то можна взяти навіть легкий і якийсь водостійкий. Пірнати з ним, звичайно ж, не можна, але на дощ йому буде все одно", - рекомендує Володимир.

А ось купувати ліхтарик, який може висвітлювати одразу всю вулицю, він купувати не рекомендує.

"Майже на всіх туристичних ліхтариках, на якісних ліхтариках, є регулювання потоку світла, якщо тобі не потрібно багато потужності, то її можна зменшити. Дуже хороша штука на таких ліхтарях - це червоне світло, воно не забиває очі. Не втрачається нічний зір. Бо, якщо денним світлом посвітиш, зіниця звужується і як ліхтарик вимкнеш - тобі нічого не видно. А вночі, коли прокидаєшся, тобі достатньо, щоб трохи світило, і червоне світло не заважатиме нікому, якщо хтось спить", - пояснив Володимир.

Будь-які ліхтарики потрібно регулярно заряджати та мати для них запас батарейок. Як додає експерт, звичайні китайські ліхтарики ще й акумуляторні.

"Я б їх назвав ліхтариками повсякденного користування, тому що їх можна зарядити від того самого павербанку, від іншого джерела енергії, сонячної панелі чи зарядки від розетки 220V", - каже він.

Газові прилади

Використовувати газові освітлювальні прилади Володимир радить на вулиці, а не в будинку.

"Всі газові прилади, незалежно від того, газова це лампа або пальник для розігріву води, приготування їжі, обігрівач газовий - всі ці штуки виділяють газ CO, а він токсичний. І це дуже погано. Хоча, якщо у вас в будинку є кухня і там, де ви готуєте, є витяжка, то в принципі - там їх можна використовувати", - пояснив експерт.

Фото: Суспільне

Для розігріву їжі є спеціальні пальники, на які можна поставити невелику чашку або чайник. Можна готувати швидко, але для цього потрібний запас їжі швидкого приготування.

"Це сублімована їжа, яка мало важить, вона певного тривалого зберігання. І все для того, щоб її приготувати, якщо у вас нічого немає, і є термос. А у вас зранку якась надзвичайна ситуація й у вас є тривожний рюкзачок, з ним ви бігаєте, наприклад, в укриття, тому що вас бомблять з ранку і до вечора і потрібно перечекати, не виходити. Газ же там не будеш розводити. Термос і пару таких пакетиків. Чим це зручно? Заливаєш, тут написано 200 або 150 мл води. Закручуєш, трусиш за інструкцією. Зачекав, скільки потрібно хвилин - і готова їжа, гаряча їжа", - описує Володимир.

Фото: Суспільне

Спальний мішок + грілка

Щоб не використовувати електроенергію, вночі можна скористатися спальним мішком. Сам спальний мішок та одяг - вони не гріють, але вони зігріваються від тепла людського тіла, і все повітря залишається всередині. Спальник потрібно прогріти.

"Якщо дуже холодно, ми нагрівали воду, заливали у пляшку і кидали її у спальник. Він прогрівався", - додає мандрівник.

Спати в такому мішку Володимир рекомендує у зручному одязі.

"Це теж міф, коли кажуть, що в одязі у спальнику холодно, треба спати там голим. Потрібно спати в одязі, у теплих шкарпетках. Одягаємо щось легке, якісь флісові штани, якась футболка, кофта, обов'язково флісова" шапка", - додає він.

Фото: Суспільне

Спальник до сну треба підготувати заздалегідь. Коли ми його відкриваємо, він спресований, а в такому вигляді він не грітиме. Перед тим як лягати спати, його потрібно розтрусити та дати трохи полежати – щоб він розправився та набрав форму. Після використання мішка дуже важливо просушити його.