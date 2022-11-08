Как выжить в любых условиях: опытный путешественник раскрыл свои секреты жизни без света

Владимир Спасенов - телеоператор в Сумах, но почти всю свою жизнь он увлекается туризмом. Он неоднократно покорял горы, ходил в разные походы, сплавлялся на байдарках. Впервые на природу он попал в пять лет, когда отец взял его на охоту. И на своем опыте Владимир знает, как экономить электрику в повседневной жизни.

Электрочайник + термос

Сократить использование электрочайника можно с помощью термоса. Владимир греет чайник в пять утра и заливает воду в термос. Хороший термос должен держать горячую воду 12 часов.

"В походах, если мы вечером ложимся спать, уже перед отбоем, если горит костер, то я набираю термос горячей воды. Во-первых, если он даже немного остынет, его можно будет залить в кастрюлю для разогрева воды и на все потратить меньше газа на следующее утро", - объясняет путешественник.

Фото: Суспільне

Он советует при покупке термоса обращать внимание на емкость от одного литра и больше. И необязательно термосы должны быть металлические.

"Домой можно приобрести со стеклянной колбой, если вы никуда перемещаться не будете. С термосом тут такое правило: чем больше термос - тем лучше он держит", - объясняет Владимир.

Павербанк + фонарики

Для зарядки гаджетов путешественник использует мобильные батареи - павербанки. Если вы не собираетесь его носить с собой постоянно, то можно купить большой.

"Например, я с опыта дошел до того, что павербанк должен быть 30 и больше. Он же по совместительству еще и с фонариком - это очень удобно", - добавляет эксперт.

Фонариков, по его словам, лучше иметь несколько и разных. Они могут понадобиться на улице или дома.

"Фонарик, который надевается на голову. Чем он полезен? Во-первых, у тебя всегда свободны руки, во-вторых, он компактный и его всегда можно носить с собой. Они есть разные: есть дешевые, есть дорогие. Если, например, взять, более дорогой фирмы, то можно взять даже легкий и какой-то водостойкий. Нырять с ним, конечно же, нельзя, но на дождь ему будет все равно", - рекомендует Владимир.

А вот покупать фонарик, который может освещать сразу всю улицу, он покупать не рекомендует.

"Почти на всех туристических фонариках, на качественных фонариках, есть регулировка потока света, если тебе не нужно много мощности, то ее можно уменьшить. Очень хорошая штука на таких фонарях - это красный свет, он не забивает глаза. Не теряется ночное зрение. Так как, если дневным светом посветишь, зрачок сужается и как фонарик выключишь - тебе ничего не видно. А ночью, когда просыпаешься, тебе достаточно, чтобы немного светило, и красный свет не будет никому мешать, если кто-то спит", - объяснил Владимир.

Любые фонарики нужно регулярно заряжать и иметь для них запас батареек. Как добавляет эксперт, обычные китайские фонарики еще и аккумуляторные.

"Я бы их назвал фонариками повседневного пользования, потому что их можно зарядить от того самого павербанка, от другого источника энергии, солнечной панели или зарядки от розетки 220V", - говорит он.

Газовые приборы

Использовать газовые осветительные приборы Владимир рекомендует на улице, а не в доме.

"Все газовые приборы, независимо от того, газовая это лампа или горелка для разогрева воды, приготовления пищи, обогреватель газовый - все эти штуки выделяют газ СО, а он токсичный. И это очень-очень плохо. Хотя, если у вас в доме есть кухня и там, где вы готовите, есть вытяжка, то в принципе - в том месте их можно использовать", - пояснил эксперт.

Фото: Суспільне

Для разогрева пищи есть специальные горелки, на которые можно поставить небольшую чашку или небольшой чайник. Можно готовить быстро, но для этого нужен запас пищи быстрого приготовления.

"Это сублимированная пища, которая мало весит, она определенного длительного хранения. И все для того, чтобы ее приготовить, если у вас ничего нет, и есть термос. А у вас с утра какая-то чрезвычайная ситуация, и у вас есть тревожный рюкзачок, с ним вы бегаете, например, в укрытие, так как вас бомбят с утра и до вечера и нужно переждать, не выходить. Газ же там не будешь разводить. Термос и пару таких пакетиков. Чем это удобно? Тебе не нужна посуда. Заливаешь, тут написано 200 или 150 мл воды. Закручиваешь, трусишь по инструкции. Подождал, сколько нужно минут - и еда готова, горячая еда", - описывает Владимир.

Фото: Суспільне

Спальный мешок + грелка

Чтобы не использовать электроэнергию, ночью можно воспользоваться спальным мешком. Сам спальный мешок и одежда - они не греют, но они согреваются от тепла человеческого тела, и весь воздух остается внутри. Спальник нужно прогреть.

"Если очень холодно, мы нагревали воду, заливали в бутылку и кидали ее в спальник. Он прогревался", - добавляет путешественник.

Спать в таком мешке Владимир рекомендует в удобной одежде.

"Это тоже миф, когда говорят, что в одежде в спальнике холодно, нужно спать там голым. Нужно спать в одежде, в теплых носках. Надеваем что-то легкое, какие-то флисовые штаны, какая-то футболка, кофта, обязательно флисовая шапка", - добавляет он.

Фото: Суспільне

Спальник ко сну нужно подготовить заранее. Когда мы его открываем, он спрессованный, а в таком виде он греть не будет. Перед тем как ложиться спать, его нужно раструсить и дать немного полежать - чтобы он расправился и набрал форму. После использования мешка очень важно его просушить.