Як вивести плями клею з одягу: найперевіреніші способи

Як видалити ПВА

Клей ПВА використовують не тільки в побуті, а ще в школах та дитячих садках, бібліотеках тощо. Він водорозчинний, тому видалити його з одягу можна одразу – за допомогою води з господарським милом. Можна відразу замочити одяг у теплій воді з порошком, а потім випрати.

Якщо пляма вже висохла, то використовуйте спирт – намочіть ватний тампон і протирайте пляму, доки вона не розчиниться. З замші або хутра клей можна видалити за допомогою нашатирного спирту - попередньо потримайте над парою, хвилин 5. А потім протріть ваткою з нашатирем.

З синтетичних тканин клей ПВА видаляється звичайним оцтом.

Силікатний клей

Силікатний клей (або рідке скло) видаляється з тканини звичайним пранням, якщо пляма свіжа. Якщо пляма засохла, потрібно замочити тканину на кілька годин в теплому розчині прального порошку і питної соди.

Пляма клею відійде після замочування, а залишки можна очистити щіткою. Делікатні тканини, такі як шовк, батист, тонкий трикотаж - віднесіть відразу в хімчистку, оскільки обробляти їх не можна.

Гарячий клей

Такий клей залишає на одязі плями, які потім важко вивести. Для видалення краще використовувати різні способи - якийсь із них точно спрацює.

Невеликі плями потріть ватним тампоном, змоченим в ізопропіловому спирті.

Попрасуйте забруднене місце гарячою праскою через чисту бавовняну тканину. Клей перейде на тканинну прокладку. При необхідності процедуру можна повторити кілька разів - до потрібного результату.

Покладіть одяг у морозильну камеру. А вранці заберіть замерзлий клей за допомогою тупого кухонного ножа або металевої ложки.

Силіконовий клей

Силіконовий клей (або герметик) розчиняється у кислому середовищі. Невеликі плями краще запрати з оцтом.

Більш стійкі доведеться видаляти з використанням спирту - змочіть пляму будь-яким видом спирту і чекайте, доки силікон не почне скочуватися в кульки. Потім їх видаліть.

Чим ще можна видалити клей

Найпростіші засоби для видалення плям від клею – медичний спирт та хімічні розчинники. Якщо розчинника немає, підійде звичайний засіб для зняття лаку з нігтів на основі ацетону.

Свіжі плями можна потерти, а на старі потрібно накласти компрес. Не вдихайте пари розчинника та використовуйте захисні рукавички для рук.

Щоб розм'якшити стару та засохлу пляму клею, можна змастити її спочатку вазеліном. А потім приступати до видалення розм'яклої плями.

Для видалення плям можна використовувати олію. Жирова основа розм'якшує клей та допомагає видалити його з одягу. Спиртом і олією зазвичай видаляють клей з будь-якої тканини.

Ацетон та розчинники для делікатних та яскраво забарвлених речей не підходять і можуть пошкодити тканину або візерунок.

Важливо! Перед використанням будь-якого засобу нанесіть його на тканину в непомітному місці та перевірте, як воно діє на волокна та колір тканини. Через 10-15 хвилин сполосніть місце під водою. Якщо пошкоджень немає, можна приступати до видалення плями.

Після обробки плями обов'язково виперіть одяг із порошком та кондиціонером, щоб прибрати залишки клею та неприємний запах.