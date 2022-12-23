Як вивести плями клею з одягу: найперевіреніші способи

Пляма клею може опинитися на одязі навіть у найакуратнішої людини. І не поспішайте одразу прощатися з улюбленими речами. Позбутися плям можна навіть у тому випадку, якщо клей давно засох.
Які перевірені способи допоможуть видалити з одягу плями клею читайте в матеріалі нижче.
Клей ПВА використовують не тільки в побуті, а ще в школах та дитячих садках, бібліотеках тощо. Він водорозчинний, тому видалити його з одягу можна одразу – за допомогою води з господарським милом. Можна відразу замочити одяг у теплій воді з порошком, а потім випрати.
Якщо пляма вже висохла, то використовуйте спирт – намочіть ватний тампон і протирайте пляму, доки вона не розчиниться. З замші або хутра клей можна видалити за допомогою нашатирного спирту - попередньо потримайте над парою, хвилин 5. А потім протріть ваткою з нашатирем.
З синтетичних тканин клей ПВА видаляється звичайним оцтом.
Силікатний клей (або рідке скло) видаляється з тканини звичайним пранням, якщо пляма свіжа. Якщо пляма засохла, потрібно замочити тканину на кілька годин в теплому розчині прального порошку і питної соди.
Пляма клею відійде після замочування, а залишки можна очистити щіткою. Делікатні тканини, такі як шовк, батист, тонкий трикотаж - віднесіть відразу в хімчистку, оскільки обробляти їх не можна.
Такий клей залишає на одязі плями, які потім важко вивести. Для видалення краще використовувати різні способи - якийсь із них точно спрацює.
Невеликі плями потріть ватним тампоном, змоченим в ізопропіловому спирті.
Попрасуйте забруднене місце гарячою праскою через чисту бавовняну тканину. Клей перейде на тканинну прокладку. При необхідності процедуру можна повторити кілька разів - до потрібного результату.
Покладіть одяг у морозильну камеру. А вранці заберіть замерзлий клей за допомогою тупого кухонного ножа або металевої ложки.
Силіконовий клей (або герметик) розчиняється у кислому середовищі. Невеликі плями краще запрати з оцтом.
Більш стійкі доведеться видаляти з використанням спирту - змочіть пляму будь-яким видом спирту і чекайте, доки силікон не почне скочуватися в кульки. Потім їх видаліть.
Найпростіші засоби для видалення плям від клею – медичний спирт та хімічні розчинники. Якщо розчинника немає, підійде звичайний засіб для зняття лаку з нігтів на основі ацетону.
Свіжі плями можна потерти, а на старі потрібно накласти компрес. Не вдихайте пари розчинника та використовуйте захисні рукавички для рук.
Щоб розм'якшити стару та засохлу пляму клею, можна змастити її спочатку вазеліном. А потім приступати до видалення розм'яклої плями.
Для видалення плям можна використовувати олію. Жирова основа розм'якшує клей та допомагає видалити його з одягу. Спиртом і олією зазвичай видаляють клей з будь-якої тканини.
Ацетон та розчинники для делікатних та яскраво забарвлених речей не підходять і можуть пошкодити тканину або візерунок.
Важливо! Перед використанням будь-якого засобу нанесіть його на тканину в непомітному місці та перевірте, як воно діє на волокна та колір тканини. Через 10-15 хвилин сполосніть місце під водою. Якщо пошкоджень немає, можна приступати до видалення плями.
Після обробки плями обов'язково виперіть одяг із порошком та кондиціонером, щоб прибрати залишки клею та неприємний запах.
До речі, раніше ми розповідали, як видалити плями крові з одягу.
А також писали про те, як видалити віск із різних поверхонь.