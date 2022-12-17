Як швидко видалити віск із будь-якої поверхні: прості способи

Свічки зараз горять майже у кожному будинку через регулярні відключення електроенергії. І часом віск від свічки потрапляє різні поверхні. Очистити їх від воску швидко і легко не виходить, а видаленням ножем призводить до подряпин на поверхні.

Які способи допоможуть вам швидко видалити віск із будь-якої поверхні - читайте нижче.

Як прибрати з тканини віск

Краплі від воску можуть залишати не лише різнокольорові плями, якщо свічка була не біла, а ще й плями жиру. Від парафіну теж залишаються плями, хоч він має на відміну від воску синтетичний склад.

Щоб прибрати віск із тканинної поверхні (одяг, меблі), вам знадобиться лід. Складіть його в пакет і прикладіть до забрудненої поверхні. Зачекайте, поки віск чи парафін затвердіє.

Видаліть великі шматки. А ті, що залишилися - зніміть пластиковою карткою або гральною карткою. Ніж використовувати не рекомендується - можуть залишитися подряпини, дірки та порізи.

Якщо плями залишилися у ворсі, то прикладіть до них кілька паперових рушників, а потім теплу праску (не гарячу!). Речовина розм'якне і вбереться в рушники.

Якщо на тканині залишилася пляма фарби, то візьміть спиртову серветку або змочіть шматочок білої тканини у спирті – протріть пляму. Перекис водню можна використовувати лише для білої тканини.

Як прибрати з твердої поверхні віск

Зачекайте, доки віск застигне. Прикладіть кригу. Потім візьміть пластикову картку, скребок для скла або гральну картку та зніміть віск. Якщо видалити не виходить - нагрійте віск знову феном на мінімальній температурі. Залишки можна буде витерти паперовою серветкою або ганчіркою.

Жирну пляму з кахлю можна видалити серветкою зі спиртом.

З дерева – візьміть літр теплої води, розчиніть ложку нашатирного спирту. Протріть цим розчином плями, потім витирайте насухо. Обробіть поверхню поліролем.

З пластику – мильним розчином або столовим оцтом.

Зі скла - мильним розчином, спиртом або засобом для миття вікон.

З екрана планшета або комп'ютера – акуратно приберіть пластиковою карткою віск. Ганчірку намочіть у гарячій воді, відіжміть і прикладіть до місця з плямою - залишки почнуть танути. Протріть їх паперовим рушником і відполіруйте екран ганчірочкою з мікрофібри.