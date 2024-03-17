Як витягнути себе з емоційної прірви, коли вже нічого не хочеться: поради психолога

Як витягнути себе з емоційної прірви

"Друзі, пильнуймо свій стан. Особливо важливо бути уважним до себе, коли нічого не хочеться, нічого не радує. Необхідно блокувати можливість поглинутися такими переживаннями", - каже психолог.

Деякі дослідження свідчать про те, що кожна 6-та людина може мати депресивний розлад протягом певного етапу свого життя.

"Звісно, це не вирок, але краще попередити цей стан і вчасно себе підтримати", - додає Голентовська.

Коли треба почати хвилюватися через свій стан

ви маєте пригнічений настрій

вас атакують роздуми щодо себе, інших, ситуацій в минулому, теперішньому чи майбутньому

бачення себе стало негативним

ваша підтримка себе зменшується і набуває режиму "автопілот"

поступово втрачаєте відчуття досягнення й задоволення

відчуття безнадії і що нічого не змінюється - зростає

Люди часто самі заганяють себе у "пекельне коло" (скриншот)

Як вийти із цього стану

Фільтруйте те, що у вас у голові. Корисне - беріть на реалізацію, шкідливе - ігноруйте, не беріть на віру.

Пильнуйте зниження активності. Бо стан "нічого не хочу", "нічого не радує" - це підступна штука. Потрібно:

планувати день або період на більшу перспективу

серед пунктів плану мають бути ваші ресурсні активності (це дії для вас і про вас, навіть, якщо вони на 5-10 хвилин)

намагайтеся зводити до мінімуму свої некорисні звички (зливатись у телефон, постійно переглядати серіали) і поступово формуйте нові

Підживлюйте свою спроможність почати діяти за такою схемою - візьміть блокнот і ручку та запишіть: