Як витягнути себе з емоційної прірви, коли вже нічого не хочеться: поради психолога

На фоні війни все більше українців впадають в апатію і депресію, відчувають розпач і емоційну прірву. Дуже небезпечно ігнорувати такі стани. Чим більше людина зволікає із розв'язанням проблеми, тим важче потім із цим боротися.
Про те, як витягнути себе із емоційної прірви, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію психолога Ольги Голентовської в Instagram.
"Друзі, пильнуймо свій стан. Особливо важливо бути уважним до себе, коли нічого не хочеться, нічого не радує. Необхідно блокувати можливість поглинутися такими переживаннями", - каже психолог.
Деякі дослідження свідчать про те, що кожна 6-та людина може мати депресивний розлад протягом певного етапу свого життя.
"Звісно, це не вирок, але краще попередити цей стан і вчасно себе підтримати", - додає Голентовська.
Фільтруйте те, що у вас у голові. Корисне - беріть на реалізацію, шкідливе - ігноруйте, не беріть на віру.
Пильнуйте зниження активності. Бо стан "нічого не хочу", "нічого не радує" - це підступна штука. Потрібно:
Підживлюйте свою спроможність почати діяти за такою схемою - візьміть блокнот і ручку та запишіть:
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