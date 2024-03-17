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Как вытащить себя из эмоциональной пропасти, когда уже ничего не хочется: советы психолога

Как побороть апатию (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

На фоне войны все больше украинцев впадает в апатию и депрессию, чувствуют отчаяние и эмоциональную пропасть. Очень опасно игнорировать такие состояния. Чем больше человек медлит с решением проблемы, тем труднее потом с этим бороться.

О том, как вытащить себя из эмоциональной пропасти, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию психолога Ольги Голентовской в Instagram.

Как вытащить себя из эмоциональной пропасти

"Друзья, следите за своим состоянием. Особенно важно быть внимательным к себе, когда ничего не хочется, ничего не радует. Необходимо блокировать возможность поглотиться такими переживаниями", - говорит психолог.

Некоторые исследования свидетельствуют о том, что каждый 6-й человек может иметь депрессивное расстройство в течение определенного этапа своей жизни.

"Конечно, это не приговор, но лучше предупредить это состояние и своевременно поддержать себя", - добавляет Голентовская.

Когда нужно начать волновать из-за своего состояния

  • вы имеете подавленное настроение
  • вас атакуют размышления о себе, других, ситуациях в прошлом, настоящем или будущем
  • видение себя стало негативным
  • ваша поддержка себя уменьшается и приобретает режим "автопилот"
  • постепенно теряете чувство достижения и удовольствия
  • ощущения безнадежности и что ничего не меняется - растет

Люди часто сами загоняют себя в "адский круг" (скриншот)

Как выйти из этого состояния

Фильтруйте то, что у вас в голове. Полезное - берите на реализацию, вредное - игнорируйте, не берите на веру.

Следите за снижением активности. Потому что состояние "ничего не хочу", "ничего не радует" - это коварная штука. Нужно:

  • планировать день или период на большую перспективу
  • среди пунктов плана должны быть ваши ресурсные активности (это действия для вас и о вас, даже если они на 5-10 минут)
  • старайтесь сводить к минимуму свои неполезные привычки (сливаться в телефон, постоянно просматривать сериалы) и постепенно формируйте новые

Подпитывайте свою способность начать действовать по такой схеме - возьмите блокнот и ручку и запишите:

  • моя цель
  • почему моя цель важна
  • из каких маленьких шагов состоит ваша цель
  • самый маленький и самый простой шаг
  • дата и время первого шага
  • напомните себе о персональной ответственности за собственную жизнь
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