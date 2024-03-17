Как вытащить себя из эмоциональной пропасти, когда уже ничего не хочется: советы психолога

На фоне войны все больше украинцев впадает в апатию и депрессию, чувствуют отчаяние и эмоциональную пропасть. Очень опасно игнорировать такие состояния. Чем больше человек медлит с решением проблемы, тем труднее потом с этим бороться.

О том, как вытащить себя из эмоциональной пропасти, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию психолога Ольги Голентовской в Instagram.

Как вытащить себя из эмоциональной пропасти

"Друзья, следите за своим состоянием. Особенно важно быть внимательным к себе, когда ничего не хочется, ничего не радует. Необходимо блокировать возможность поглотиться такими переживаниями", - говорит психолог.

Некоторые исследования свидетельствуют о том, что каждый 6-й человек может иметь депрессивное расстройство в течение определенного этапа своей жизни.

"Конечно, это не приговор, но лучше предупредить это состояние и своевременно поддержать себя", - добавляет Голентовская.

Когда нужно начать волновать из-за своего состояния

вы имеете подавленное настроение

вас атакуют размышления о себе, других, ситуациях в прошлом, настоящем или будущем

видение себя стало негативным

ваша поддержка себя уменьшается и приобретает режим "автопилот"

постепенно теряете чувство достижения и удовольствия

ощущения безнадежности и что ничего не меняется - растет

Люди часто сами загоняют себя в "адский круг" (скриншот)

Как выйти из этого состояния

Фильтруйте то, что у вас в голове. Полезное - берите на реализацию, вредное - игнорируйте, не берите на веру.

Следите за снижением активности. Потому что состояние "ничего не хочу", "ничего не радует" - это коварная штука. Нужно:

планировать день или период на большую перспективу

среди пунктов плана должны быть ваши ресурсные активности (это действия для вас и о вас, даже если они на 5-10 минут)

старайтесь сводить к минимуму свои неполезные привычки (сливаться в телефон, постоянно просматривать сериалы) и постепенно формируйте новые

Подпитывайте свою способность начать действовать по такой схеме - возьмите блокнот и ручку и запишите: