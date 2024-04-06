Як вишукано лаятись українською: добірка колоритних виразів на всі випадки життя

Українська лайка насправді дуже колоритна і не містить нецензурної лексики. Вона звучить необразливо, а скоріше, смішно. Недарма її вважають частиною нашого культурного надбання.
Про те, як вишукано лаятись українською, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки публікації використали матеріали: відео Андрія Шиманського на сторінці Facebook та допис Violity в Insragram.
Загалом краще не лаятися, але у деяких випадках цього вкрай важко уникнути. Тож якщо дуже хочеться, то краще лаятись красивою українською.
Ділимось українськими лайливими виразами, які знадобляться у будь-якій життєвій ситуації:
Філолог Андрій Шиманський поділився списком українських висловів, які чудово передають злість і при цьому не містять нецензурної лексики.
Як виразити свою злість:
Раніше ми писали про те, які "смачних" слів варто ввести у своє мовлення.
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