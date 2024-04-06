Как изысканно ругаться по-украински: подборка колоритных выражений на все случаи жизни

Украинская брань действительно очень колоритная и не содержит нецензурной лексики. Она звучит безобидно и даже смешно. Недаром ее считают частью нашего культурного достояния.
О том, как изысканно ругаться по-украински, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке публикации использовали материалы: видео Андрея Шиманского на странице Facebook и пост Violity в Insragram.
В общем, лучше не ругаться, но в некоторых случаях этого крайне трудно избежать. Так что если очень хочется, то лучше ругаться красивым украинским.
Делимся украинскими бранными выражениями, которые пригодятся в любой жизненной ситуации:
Филолог Андрей Шиманский поделился списком украинских изречений, которые прекрасно передают злость и при этом не содержат нецензурной лексики.
Как выразить свою злобу:
Раньше мы писали о том, какие "вкусные" слова следует ввести в свою речь.
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