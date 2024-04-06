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Как изысканно ругаться по-украински: подборка колоритных выражений на все случаи жизни

Как красиво ругаться на украинском языке (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Украинская брань действительно очень колоритная и не содержит нецензурной лексики. Она звучит безобидно и даже смешно. Недаром ее считают частью нашего культурного достояния.

О том, как изысканно ругаться по-украински, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке публикации использовали материалы: видео Андрея Шиманского на странице Facebook и пост Violity в Insragram.

Как изысканно ругаться на украинском

В общем, лучше не ругаться, но в некоторых случаях этого крайне трудно избежать. Так что если очень хочется, то лучше ругаться красивым украинским. 

Делимся украинскими бранными выражениями, которые пригодятся в любой жизненной ситуации:

  • "а щоб тобі пір'я в роті поросло" - этой фразой выражают злость на того, кто много говорит
  • "дурний тебе піп хрестив" - так говорят о глупом человеке
  • "ср*али-мазали та глини не вистачило" - так говорят о ситуации, когда кто-то делает свое дело кое-как
  • "шляк би тебе трафив" - это своеобразный проклятие
  • "чого балабухи вилупив" - это то же, что и "чего смотришь"?
  • "така морда, що й возом не об'їдеш" - так говорят об очень страшном человеке
  • "а щоб тебе муха вбрикнула" - так говорят, когда хотят пожелать чего-нибудь недоброго
  • "пішов за море ср*ати" - так говорят о человеке, который долго не возвращается

Филолог Андрей Шиманский поделился списком украинских изречений, которые прекрасно передают злость и при этом не содержат нецензурной лексики.

Как изысканно ругаться по-украински (фото: Instagram/violity)

Как выразить свою злобу:

  • "бодай його шашіль поточила"
  • "бодай тобі пусто було"
  • "натру тобі перцю в ніс"
  • "аби тебе нечистий забрав"
  • "іди до чорта"

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