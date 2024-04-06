Як вишукано лаятись українською: добірка колоритних виразів на всі випадки життя

Українська лайка насправді дуже колоритна і не містить нецензурної лексики. Вона звучить необразливо, а скоріше, смішно. Недарма її вважають частиною нашого культурного надбання.

Під час підготовки публікації використали матеріали: відео Андрія Шиманського на сторінці Facebook та допис Violity в Insragram.

Як вишукано лаятись українською

Загалом краще не лаятися, але у деяких випадках цього вкрай важко уникнути. Тож якщо дуже хочеться, то краще лаятись красивою українською.

Ділимось українськими лайливими виразами, які знадобляться у будь-якій життєвій ситуації:

а щоб тобі пір'я в роті поросло - цією фразою виказують злість на того, хто багато говорить

дурний тебе піп хрестив - так говорять про нерозумну людину

ср*али-мазали та глини не вистачило - так говорять про ситуацію, коли хтось робить свою справу абияк

шляк би тебе трафив - це своєрідний прокльон

чого балабухи вилупив - це те саме, що й "чого дивишся"?

така морда, що й возом не об'їдеш - так говорять про дуже страшну людину

а щоб тебе муха вбрикнула - так говорять, коли хочуть побажати чогось недоброго

пішов за море ср*ати - так говорять про людину, яка довго не повертається

Філолог Андрій Шиманський поділився списком українських висловів, які чудово передають злість і при цьому не містять нецензурної лексики.

Як вишукано лаятись українською (фото: Instagram/violity)

Як виразити свою злість: