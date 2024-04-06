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Як вишукано лаятись українською: добірка колоритних виразів на всі випадки життя

Субота 06 квітня 2024 09:30
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Як вишукано лаятись українською: добірка колоритних виразів на всі випадки життя Як красиво лаятись українською мовою (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Українська лайка насправді дуже колоритна і не містить нецензурної лексики. Вона звучить необразливо, а скоріше, смішно. Недарма її вважають частиною нашого культурного надбання.

Про те, як вишукано лаятись українською, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки публікації використали матеріали: відео Андрія Шиманського на сторінці Facebook та допис Violity в Insragram.

Як вишукано лаятись українською

Загалом краще не лаятися, але у деяких випадках цього вкрай важко уникнути. Тож якщо дуже хочеться, то краще лаятись красивою українською.

Ділимось українськими лайливими виразами, які знадобляться у будь-якій життєвій ситуації:

  • а щоб тобі пір'я в роті поросло - цією фразою виказують злість на того, хто багато говорить
  • дурний тебе піп хрестив - так говорять про нерозумну людину
  • ср*али-мазали та глини не вистачило - так говорять про ситуацію, коли хтось робить свою справу абияк
  • шляк би тебе трафив - це своєрідний прокльон
  • чого балабухи вилупив - це те саме, що й "чого дивишся"?
  • така морда, що й возом не об'їдеш - так говорять про дуже страшну людину
  • а щоб тебе муха вбрикнула - так говорять, коли хочуть побажати чогось недоброго
  • пішов за море ср*ати - так говорять про людину, яка довго не повертається

Філолог Андрій Шиманський поділився списком українських висловів, які чудово передають злість і при цьому не містять нецензурної лексики.

Як вишукано лаятись українською: добірка колоритних виразів на всі випадки життяЯк вишукано лаятись українською (фото: Instagram/violity)

Як виразити свою злість:

  • бодай його шашіль поточила
  • бодай тобі пусто було
  • натру тобі перцю в ніс
  • аби тебе нечистий забрав
  • іди до чорта

Раніше ми писали про те, які "смачних" слів варто ввести у своє мовлення.

Читайте також про 10 мовних кліше, у яких часто роблять помилки.

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