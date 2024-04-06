Як вишукано лаятись українською: добірка колоритних виразів на всі випадки життя
Українська лайка насправді дуже колоритна і не містить нецензурної лексики. Вона звучить необразливо, а скоріше, смішно. Недарма її вважають частиною нашого культурного надбання.
Про те, як вишукано лаятись українською, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки публікації використали матеріали: відео Андрія Шиманського на сторінці Facebook та допис Violity в Insragram.
Як вишукано лаятись українською
Загалом краще не лаятися, але у деяких випадках цього вкрай важко уникнути. Тож якщо дуже хочеться, то краще лаятись красивою українською.
Ділимось українськими лайливими виразами, які знадобляться у будь-якій життєвій ситуації:
- а щоб тобі пір'я в роті поросло - цією фразою виказують злість на того, хто багато говорить
- дурний тебе піп хрестив - так говорять про нерозумну людину
- ср*али-мазали та глини не вистачило - так говорять про ситуацію, коли хтось робить свою справу абияк
- шляк би тебе трафив - це своєрідний прокльон
- чого балабухи вилупив - це те саме, що й "чого дивишся"?
- така морда, що й возом не об'їдеш - так говорять про дуже страшну людину
- а щоб тебе муха вбрикнула - так говорять, коли хочуть побажати чогось недоброго
- пішов за море ср*ати - так говорять про людину, яка довго не повертається
Філолог Андрій Шиманський поділився списком українських висловів, які чудово передають злість і при цьому не містять нецензурної лексики.
Як вишукано лаятись українською (фото: Instagram/violity)
Як виразити свою злість:
- бодай його шашіль поточила
- бодай тобі пусто було
- натру тобі перцю в ніс
- аби тебе нечистий забрав
- іди до чорта
Раніше ми писали про те, які "смачних" слів варто ввести у своє мовлення.
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