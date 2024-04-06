Как изысканно ругаться по-украински: подборка колоритных выражений на все случаи жизни
Украинская брань действительно очень колоритная и не содержит нецензурной лексики. Она звучит безобидно и даже смешно. Недаром ее считают частью нашего культурного достояния.
О том, как изысканно ругаться по-украински, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке публикации использовали материалы: видео Андрея Шиманского на странице Facebook и пост Violity в Insragram.
Как изысканно ругаться на украинском
В общем, лучше не ругаться, но в некоторых случаях этого крайне трудно избежать. Так что если очень хочется, то лучше ругаться красивым украинским.
Делимся украинскими бранными выражениями, которые пригодятся в любой жизненной ситуации:
- "а щоб тобі пір'я в роті поросло" - этой фразой выражают злость на того, кто много говорит
- "дурний тебе піп хрестив" - так говорят о глупом человеке
- "ср*али-мазали та глини не вистачило" - так говорят о ситуации, когда кто-то делает свое дело кое-как
- "шляк би тебе трафив" - это своеобразный проклятие
- "чого балабухи вилупив" - это то же, что и "чего смотришь"?
- "така морда, що й возом не об'їдеш" - так говорят об очень страшном человеке
- "а щоб тебе муха вбрикнула" - так говорят, когда хотят пожелать чего-нибудь недоброго
- "пішов за море ср*ати" - так говорят о человеке, который долго не возвращается
Филолог Андрей Шиманский поделился списком украинских изречений, которые прекрасно передают злость и при этом не содержат нецензурной лексики.
Как изысканно ругаться по-украински (фото: Instagram/violity)
Как выразить свою злобу:
- "бодай його шашіль поточила"
- "бодай тобі пусто було"
- "натру тобі перцю в ніс"
- "аби тебе нечистий забрав"
- "іди до чорта"
Раньше мы писали о том, какие "вкусные" слова следует ввести в свою речь.
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