Как изысканно ругаться по-украински: подборка колоритных выражений на все случаи жизни

Украинская брань действительно очень колоритная и не содержит нецензурной лексики. Она звучит безобидно и даже смешно. Недаром ее считают частью нашего культурного достояния.

При подготовке публикации использовали материалы: видео Андрея Шиманского на странице Facebook и пост Violity в Insragram.

О том, как изысканно ругаться по-украински, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как изысканно ругаться на украинском

В общем, лучше не ругаться, но в некоторых случаях этого крайне трудно избежать. Так что если очень хочется, то лучше ругаться красивым украинским.

Делимся украинскими бранными выражениями, которые пригодятся в любой жизненной ситуации:

"а щоб тобі пір'я в роті поросло" - этой фразой выражают злость на того, кто много говорит

"дурний тебе піп хрестив" - так говорят о глупом человеке

"ср*али-мазали та глини не вистачило" - так говорят о ситуации, когда кто-то делает свое дело кое-как

"шляк би тебе трафив" - это своеобразный проклятие

"чого балабухи вилупив" - это то же, что и "чего смотришь"?

"така морда, що й возом не об'їдеш" - так говорят об очень страшном человеке

"а щоб тебе муха вбрикнула" - так говорят, когда хотят пожелать чего-нибудь недоброго

"пішов за море ср*ати" - так говорят о человеке, который долго не возвращается

Филолог Андрей Шиманский поделился списком украинских изречений, которые прекрасно передают злость и при этом не содержат нецензурной лексики.

Как изысканно ругаться по-украински (фото: Instagram/violity)

Как выразить свою злобу: