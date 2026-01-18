Другий тиждень без опалення: у Києві 30 будинків досі не підключені після атаки РФ

В Києві не вдається відновити теплопостачання у 30 житлових будинках, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ 9 січня. Аварійні бригади продовжують роботи.

Відновлення теплопостачання триває

Відновлення теплопостачання триває

У Києві продовжують відновлювати теплопостачання у 143 будинках, понад 100 із них - багатоповерхові. За словами відповідальних служб, протягом доби там сталися локальні аварії, спричинені низькими температурами та зношеною інфраструктурою.

Водночас 30 будинків залишаються без тепла ще з 9 січня після масованої атаки РФ. Напередодні таких будинків було 46 - за добу тепло вдалося повернути у 16 багатоповерхівок, повідомив Кулеба.

Київ збільшує кількість ремонтних бригад

"Ми вже збільшили кількість ремонтних команд, щоб максимально прискорити відновлення тепла для людей", - зазначив Олексій Кулеба.

Наразі у столиці працюють додаткові 18 ремонтних бригад - 10 від "Укрзалізниці", ще вісім з Фастова та Обухова. Вже завтра до Києва прибудуть ще 20 бригад "УЗ", а також фахівці з Рівненщини.

"Я вдячний кожному, хто долучається до робіт у Києві. Регіони й громади підставляють плече підтримки столиці", - наголосив Кулеба, закликавши інші області приєднуватися до допомоги.

Водночас Денис Шмигаль зазначив, що паралельно тривають роботи з відновлення електропостачання. Через морози навантаження на мережі зростає, однак 60 бригад енергетиків, з яких 12 - з інших областей, працюють над ліквідацією аварій.

Системні рішення для стабілізації ситуації

Окрім цього, влада впроваджує системні рішення - до міста доставляють 55 додаткових генераторів, перевіряють когенераційні установки та спрощують процедури підключення в умовах надзвичайної ситуації.

"Координація всіх служб і швидкість відновлення - ключові фактори стабілізації ситуації в Києві", - підкреслив Шмигаль під час засідання Штабу з ліквідації наслідків НС.