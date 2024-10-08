На заздрість сусідам. Як виростити малину з великими ягодами: секрети садівників

Методи вирощування та догляд з великоплідною малиною

Для успішного вирощування великоплідної малини можна використовувати кілька перевірених методів, кожен з яких має свої переваги та особливості. Основне завдання - забезпечити кущам достатнє освітлення, простір для розвитку та належний догляд.

Вирощування на шпалері

Розміщення кущів у ряду на шпалері - один із найефективніших методів для отримання багатого врожаю. Цей метод передбачає розташування саджанців на певній відстані один від одного та використання металевого дроту, натягнутого між стовпами вздовж ряду.

Однорічні пагони заміщення рівномірно розподіляються по дроту, що забезпечує їхнє максимальне освітлення сонцем та хорошу вентиляцію. Плодючі пагони після збору врожаю потрібно одразу вирізати, щоб вони не витрачали ресурси рослини.

Також важливо видаляти кореневу поросль, яка знижує врожайність ягід, забираючи поживні речовини. Якщо залишати тільки 7 пагонів заміщення на кущ, ягоди зберігають свій великий розмір від першого до останнього збору.

Гніздовий спосіб та стрічкове розміщення пагонів

Гніздовий спосіб підходить для невеликих ділянок землі, де кущі висаджуються на відстані 1-1,5 м один від одного, а пагони підв'язуються до кілків. Цей метод забезпечує зручність догляду за рослинами, але в дощовий період ягоди всередині куща можуть загнивати.

Стрічкове розміщення пагонів шириною 30-40 см створюється шляхом маточних кущів, які заповнюють плодючу смугу своїми кореневими відприсками. Це дозволяє отримувати максимальний урожай завдяки хорошому освітленню та вентиляції.

Важливо не тільки виростити великоплідну малину, але й зберегти її плодючість (фото: Freepik.com)

Поради для збереження великоплідності та підвищення врожайності

Крім правильного методу висадки, важливо дотримуватись кількох рекомендацій, щоб малина зберегла свій великий розмір і радувала садівника щедрим урожаєм.

Обрізка пагонів та видалення кореневої порослі

Обрізка верхівок пагонів, що родять, повинна виконуватись відповідно до особливостей сорту. У деяких сортів верхівку потрібно обрізати більш ніж на 50 см, тоді як іншим достатньо легкого прищипування. Важливо пам'ятати, що занадто велика обрізка призводить до втрати врожаю, а занадто мала - до утворення дрібних ягід.

Коренева поросль забирає багато поживних речовин, тому її слід видаляти на глибину 5 см, залишаючи лише ті пагони, які планується використовувати для плодоносіння. Це дозволить уникнути загущення посадок і зберегти великоплідність ягід.

Вибір саджанців та догляд за сортами

Велика малина має ген L1, який відповідає за великоплідність та продуктивність. Проте цей ген не завжди стабільний, і у вегетативному потомстві можуть з'являтися рослини з дрібними ягодами.

Щоб уникнути виродження сорту, варто купувати саджанці тільки у спеціалізованих розплідниках, а також уважно стежити за рослинами під час цвітіння. Якщо чашолистки на квітках не подовжені, це може свідчити про мутацію, і такі саджанці краще видаляти.