На зависть соседям. Как вырастить малину с крупными ягодами: секреты садоводов

Методы выращивания и ухода за крупноплодной малиной

Для успешного выращивания крупноплодной малины можно использовать несколько проверенных методов, каждый из которых имеет свои преимущества и особенности. Основная задача - обеспечить кустам достаточное освещение, пространство для развития и надлежащий уход.

Выращивание на решетках

Размещение кустов в ряду на решетках - один из самых эффективных методов для получения богатого урожая. Этот метод предполагает расположение саженцев на определенном расстоянии друг от друга и использование металлической проволоки, натянутой между столбами вдоль ряда.

Однолетние побеги замещения равномерно распределяются по проводу, что обеспечивает их максимальное освещение солнцем и хорошую вентиляцию. Плодые побеги после сбора урожая нужно сразу вырезать, чтобы они не тратили ресурсы растения.

Также важно удалять корневую поросль, снижающую урожайность ягод, забирая питательные вещества. Если оставлять только 7 побегов замещения на куст, ягоды сохраняют свой большой размер от первого до последнего сбора.

Гнездовое и ленточное размещение побегов

Гнездовый способ подходит для небольших участков земли, где кусты высаживаются на расстоянии 1-1,5 м друг от друга, а побеги подвязываются к кольям. Этот метод обеспечивает удобство ухода за растениями, но в дождливый период ягоды внутри куста могут загнивать.

Ленточное размещение побегов шириной 30-40 см создается путем маточных кустов, заполняющих плодовитую полосу своими корневыми напрысками. Это позволяет получать максимальный урожай благодаря хорошему освещению и вентиляции.

Важно не только вырастить крупноплодную малину, но и сохранить ее плодовитость (фото: Freepik.com)

Советы по сохранению крупноплодности и повышению урожайности

Кроме правильного метода высадки, важно придерживаться нескольких рекомендаций, чтобы малина сохранила свой большой размер и радовала садовника щедрым урожаем.

Обрезка побегов и удаление корневой поросли

Обрезка верхушек рождающих побегов должна производиться в соответствии с особенностями сорта. У некоторых сортов верхушку нужно обрезать более чем на 50 см, тогда как другим достаточно легкого прищипывания.

Важно помнить, что слишком большая обрезка приводит к потере урожая, а слишком малая - к образованию мелких ягод.

Корневая поросль уносит много питательных веществ, поэтому ее следует удалять на глубину 5 см, оставляя только те побеги, которые планируется использовать для плодоношения. Это позволит избежать загущения посадок и сохранить крупноплодие ягод.

Выбор саженцев и уход за сортами

Большая малина имеет ген L1, отвечающий за крупноплодие и продуктивность. Однако этот ген не всегда стабилен, и в вегетативном потомстве могут появляться растения с мелкими ягодами.

Чтобы избежать вырождения сорта, следует покупать саженцы только в специализированных питомниках, а также внимательно следить за растениями во время цветения. Если чашелистики на цветках не удлинены, это может свидетельствовать о мутации, и такие саженцы лучше удалять.