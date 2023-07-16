Як виростити рекордні томати у відкритому ґрунті. Буде до 100 плодів на кущі

Томати можна успішно вирощувати як в теплицях, так і у відкритому ґрунті. Головне - знати кілька базових правил і вірно підібрати сорти. Для такого способу ідеально підійдуть низькорослі сорти.
Що треба знати про вирощування овоча, розповів експерт на YouTube каналі Наша дача.
Вирощувати низькорослі томати найкраще в три стебла, решту варто обережно видалити.
Також кущі варто підв'язати, аби вони не падали під вагою плодів.
Коли на кущах вже багато зав'язі, варто прибрати нижнє листя, яке вже почало жовтіти і виконало свою функцію.
Така процедура, коли грунт встеляється покриттям, наприклад, сіном чи соломою, допомагає зберігати вологу в землі.
Також в грунті, який мульчують, краще розвиваються корисні мікроорганізми, він більш рихлий.
Удобрювати на фазі формування плодів можна універсальним органо-мінеральним підживленням з формулою 5/5/5, де азоту, фосфору і калію порівно.
Також можна по листу полити спеціальним стимулятором росту, спеціально розробленим для пасльонових рослин.
Крім того варто обробити томати препаратом від хвороб, адже томати культура досить тендітна і схильна до хвороб. Особливо, коли починаються дощі.
Важливо вчасно поливати рослини, щоб не допускати поникання листя. Воно має бути пружним.
Інакше рослина почне скидати квітки, а плоди припинять ріст і почнуть червоніти ще до досягнення сортового розміру.
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