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Як виростити помідори-гіганти: городник показав дві прості дії

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Четвер 13 липня 2023 07:30
Як виростити помідори-гіганти: городник показав дві прості дії Як виростити крупні помідори (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Виростити крупні помідори на високорослих томатах можна завдяки двом простим діям. Зробити це треба у липні, коли на кущах вже багато плодів, але вони ще недостатньо налилися.

Секретами поділилися на YouTube-каналі "Наша дача".

Перша дія: видаліть верхівку

Коли рослина вже наростила 6-8 китиць, верхівку треба обрізати. Зверху залиште два листки. Така дія зупинить витягування рослини і ріст нових китиць.

Якщо прищипнути помідори, енергія росту піде в плоди, які вже нав'язалися. Вони будуть збільшуватися в розмірах і наливатися.

Друга дія: підживіть калійним добривом

Вам знадобиться органо-мінеральне добриво з формулою 5/10/15. Де 5 - азоту, 10 - фосфору, 15 - калію.

Калій працює як пришвидшувач органічної складової з листя в плоди.

Розчиніть 25 мл концентрованого добрива в 10 літрах води і поливайте близько 1,5 літри під кожен кущ.

Таким чином поєднання прищипування і підживлення допоможе плодам налитися.

Важливо!

Якщо листя на рослині дрібне (вона невчасно його наростила), тоді калійного добрива мало, підживіть універсальним добривом з формулою 5/5/5.

Головне - розуміти як, чим і коли підживлювати. Тоді вашому врожаєві позаздрять всі сусіди.

Раніше ми писали про добриво, з яким ваша городина виросте рекордною.

Крім того читайте, чим підживити солодкий перець в липні, щоб був хороший урожай.

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