Как вырастить рекордные томаты в открытом грунте. Будет до 100 плодов на кусте

Томаты можно успешно выращивать как в теплицах, так и в открытом грунте. Главное - знать несколько базовых правил и верно подобрать сорта. Для такого способа идеально подойдут низкорослые сорта.
Что нужно знать о выращивании овоща, рассказал эксперт на YouTube канале Наша дача.
Выращивать низкорослые томаты лучше всего в три стебля, остальное следует осторожно удалить.
Также кусты следует подвязать, чтобы они не падали под тяжестью плодов.
Когда на кустах уже много завязи, стоит убрать нижние листья, которые уже начали желтеть и выполнили свою функцию.
Такая процедура, когда почва устилается покрытием, например, сеном или соломой, помогает сохранять влагу в земле.
Также в замульчированной почве лучше развиваются полезные микроорганизмы, она более рыхлая.
Удобрять на фазе формирования плодов можно универсальной органоминеральной подкормкой с формулой 5/5/5, где азота, фосфора и калия поровну.
Также можно по листу полить специальным стимулятором роста, специально разработанным для пасленовых растений.
Кроме того следует обработать томаты препаратом от болезней, ведь томаты культура достаточно хрупкая и подвержена болезням. Особенно когда начинаются дожди.
Важно вовремя поливать растения, чтобы не допускать поникания листьев. Они должны быть упругими.
Иначе растение начнет сбрасывать цветки, а плоды прекратят рост и начнут краснеть еще до достижения сортового размера.
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