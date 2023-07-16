Как вырастить рекордные томаты в открытом грунте. Будет до 100 плодов на кусте

Огородник выращивает четыре сорта низкорослых томатов:

Каста F1 - крупноплодный сорт, который отлично подходит для салатов, а также на переработку, например, для томатного сока.

Мамако F1 - плоды не крупные, отличные для консервирования, сока. Он очень урожаен, плодов очень много.

Мицено F1 - такой гибрид любят выращивать фермеры на полях. Плоды сливовидной формы, а на одном кусте может быть до 100 плодов.

Хэпинет F1 - розовоплодный низкорослый томат. Имеет крупные вкусные плоды.

Как правильно выращивать овощи

Формирование куста

Выращивать низкорослые томаты лучше всего в три стебля, остальное следует осторожно удалить.

Также кусты следует подвязать, чтобы они не падали под тяжестью плодов.

Когда на кустах уже много завязи, стоит убрать нижние листья, которые уже начали желтеть и выполнили свою функцию.

Мульчирование

Такая процедура, когда почва устилается покрытием, например, сеном или соломой, помогает сохранять влагу в земле.

Также в замульчированной почве лучше развиваются полезные микроорганизмы, она более рыхлая.

Подкормка и обработка

Удобрять на фазе формирования плодов можно универсальной органоминеральной подкормкой с формулой 5/5/5, где азота, фосфора и калия поровну.

Также можно по листу полить специальным стимулятором роста, специально разработанным для пасленовых растений.

Кроме того следует обработать томаты препаратом от болезней, ведь томаты культура достаточно хрупкая и подвержена болезням. Особенно когда начинаются дожди.

Полив

Важно вовремя поливать растения, чтобы не допускать поникания листьев. Они должны быть упругими.

Иначе растение начнет сбрасывать цветки, а плоды прекратят рост и начнут краснеть еще до достижения сортового размера.