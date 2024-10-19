Як виростити багатий урожай грибів взимку у власному домі

Вирощування грибів вдома - це не дуже складний процес, який дозволяє отримати свіжі продукти прямо зі свого підвіконня або балкону. Які саме гриби найкраще ростуть в штучних умовах та як за ними доглядати?
РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, як вирощувати гриби вдома та зібрати багатий урожай.
Для домашнього вирощування грибів найкраще підходять такі види:
Ці гриби відомі своєю невибагливістю та швидким зростанням, що робить їх ідеальними для початківців. Важливо обирати ті гриби, які вам подобаються, адже процес догляду за ними схожий, але результати різні за смаком і зовнішнім виглядом.
Грибниця, або мікориза, - це своєрідна "коренева система" грибів, яка використовується для посадки та вирощування. Основні рекомендації при виборі грибниці:
Є два основні типи грибниці: зернова та компостна. Зернову мікоризу висівають на субстрат, присипаючи землею, а компостну розкладають на відстані у 10-20 см, поглиблюючи на 4-5 см.
Стерилізація субстрату
Якщо ви використовуєте солому або тирсу як основу для грибів, обов’язково простерилізуйте їх:
Посів мікоризи
Оптимальні умови для росту
Вологість. Підтримуйте вологість на рівні не менше 75%. Для цього можна накрити контейнер з грибами вологою тканиною або використовувати розпилювач.
Температура. Під час первинного росту грибів тримайте температуру на рівні 25-27°C. Після появи грибної нитки знижуйте до 13-16°C.
Освітлення. Гриби не потребують яскравого світла, головне - створити стабільні умови для їх росту.
Коли гриби повністю виростуть, можна розпочинати збір врожаю. Ось кілька рекомендацій:
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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Growershouse.com.ua, Yaskravaklumba.com.ua, Landlord.ua.