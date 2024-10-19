Як виростити багатий урожай грибів взимку у власному домі

Які гриби найкраще вирощувати вдома

Для домашнього вирощування грибів найкраще підходять такі види:

Гливи - їх найкраще вирощувати на соломі або деревних відходах.

- їх найкраще вирощувати на соломі або деревних відходах. Шампіньйони - використовують для їхнього вирощування гній, переважно кінський.

- використовують для їхнього вирощування гній, переважно кінський. Шиїтаке - вирощуються на тирсі з листяних дерев або на спеціальних дерев'яних блоках.

Ці гриби відомі своєю невибагливістю та швидким зростанням, що робить їх ідеальними для початківців. Важливо обирати ті гриби, які вам подобаються, адже процес догляду за ними схожий, але результати різні за смаком і зовнішнім виглядом.

Як вибрати грибницю

Грибниця, або мікориза, - це своєрідна "коренева система" грибів, яка використовується для посадки та вирощування. Основні рекомендації при виборі грибниці:

Купуйте готову грибницю - для початківців це найпростіший варіант, оскільки вирощування зі спор складніше і потребує більше знань.

Обирайте надійних постачальників - грибницю можна придбати в садових магазинах або через інтернет. Важливо стежити за якістю.

Є два основні типи грибниці: зернова та компостна. Зернову мікоризу висівають на субстрат, присипаючи землею, а компостну розкладають на відстані у 10-20 см, поглиблюючи на 4-5 см.

Саджання грибниці (зображення: скриншот відео youtube.com/@just_alex)

Покрокова інструкція з вирощування грибів вдома

Стерилізація субстрату

Якщо ви використовуєте солому або тирсу як основу для грибів, обов’язково простерилізуйте їх:

Замочіть субстрат у воді, щоб він добре просяк.

Помістіть його в мікрохвильову піч і нагрівайте кілька хвилин, щоб вбити шкідливі мікроорганізми.

Посів мікоризи

Після стерилізації рівномірно змішайте грибницю з субстратом.

Розкладіть все у контейнер або лоток і помістіть на електроподушку при 21°C, залишивши у темному місці на кілька тижнів.

Оптимальні умови для росту

Перенесіть субстрат у прохолодне темне місце, наприклад, у комору.

Регулярно обприскуйте водою і стежте, щоб субстрат залишався вологим.

Догляд за грибами

Вологість. Підтримуйте вологість на рівні не менше 75%. Для цього можна накрити контейнер з грибами вологою тканиною або використовувати розпилювач.

Температура. Під час первинного росту грибів тримайте температуру на рівні 25-27°C. Після появи грибної нитки знижуйте до 13-16°C.

Освітлення. Гриби не потребують яскравого світла, головне - створити стабільні умови для їх росту.

Гриби ростуть доволі швидко (зображення: скриншот відео youtube.com/@just_alex)

Збір врожаю

Коли гриби повністю виростуть, можна розпочинати збір врожаю. Ось кілька рекомендацій: