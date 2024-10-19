Как вырастить богатый урожай грибов зимой в своем доме

Какие грибы лучше выращивать дома

Для домашнего выращивания грибов лучше всего подходят следующие виды:

Вешенки - их лучше всего выращивать на соломе или древесных отходах.

- их лучше всего выращивать на соломе или древесных отходах. Шампиньоны - используют для их выращивания навоз, преимущественно конский.

- используют для их выращивания навоз, преимущественно конский. Шиитаке - выращиваются на опилках из лиственных деревьев или на специальных деревянных блоках.

Эти грибы известны своей неприхотливостью и быстрым ростом, что делает их идеальными для начинающих. Важно выбирать те грибы, которые вам нравятся, ведь процесс ухода за ними схож, но результаты разные по вкусу и внешнему виду.

Как выбрать грибницу

Грибница, или микориза, - это своеобразная "корневая система" грибов, которая используется для посадки и выращивания. Основные рекомендации при выборе грибницы:

Купите готовую грибницу - для начинающих это самый простой вариант, поскольку выращивание из спор сложнее и требует больше знаний.

Выбирайте надежных поставщиков - грибницу можно приобрести в садовых магазинах или через интернет. Важно следить за качеством.

Есть два основных типа грибницы: зерновая и компостная. Зерновую микоризу высевают на субстрат, присыпая землей, а компостную разлагают на расстоянии в 10-20 см, углубляя на 4-5 см.

Посадка грибницы (изображение: скриншот видео youtube.com/@just_alex)

Пошаговая инструкция по выращиванию грибов на дому

Стерилизация субстрата

Если вы используете солому или опилки в качестве основы для грибов, обязательно простерилизуйте их:

Замочите субстрат в воде, чтобы он хорошо пропитался.

Поместите его в микроволновку и нагревайте несколько минут, чтобы убить вредные микроорганизмы.

Посев микоризы

После стерилизации постепенно смешайте грибницу с субстратом.

Разложите все в контейнер или лоток и поместите на подушку при 21°C, оставив в темном месте на несколько недель.

Оптимальные условия для роста

Перенесите субстрат в прохладное темное место, например, в амбар.

Регулярно опрыскивайте водой и следите, чтобы субстрат оставался влажным.

Уход за грибами

Влажность. Поддерживайте влажность на уровне более 75%. Для этого можно накрыть контейнер с грибами влажной тканью или использовать распылитель.

Температура. При первичном росте грибов держите температуру на уровне 25-27°C. После появления грибной нити снижайте до 13-16°C.

Освещение. Грибы не нуждаются в ярком свете, главное – создать стабильные условия для их роста.

Грибы растут довольно быстро (изображение: скриншот видео youtube.com/@just_alex)

Сбор урожая

Когда грибы полностью вырастут, можно начинать сбор урожая. Вот несколько рекомендаций: