Как вырастить богатый урожай грибов зимой в своем доме

Выращивание грибов дома - это не очень сложный процесс, который позволяет получить свежие продукты прямо со своего подоконника или балкона. Какие грибы лучше всего растут в искусственных условиях и как за ними ухаживать?
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как выращивать грибы дома и собрать богатый урожай.
Для домашнего выращивания грибов лучше всего подходят следующие виды:
Эти грибы известны своей неприхотливостью и быстрым ростом, что делает их идеальными для начинающих. Важно выбирать те грибы, которые вам нравятся, ведь процесс ухода за ними схож, но результаты разные по вкусу и внешнему виду.
Грибница, или микориза, - это своеобразная "корневая система" грибов, которая используется для посадки и выращивания. Основные рекомендации при выборе грибницы:
Есть два основных типа грибницы: зерновая и компостная. Зерновую микоризу высевают на субстрат, присыпая землей, а компостную разлагают на расстоянии в 10-20 см, углубляя на 4-5 см.
Стерилизация субстрата
Если вы используете солому или опилки в качестве основы для грибов, обязательно простерилизуйте их:
Посев микоризы
Оптимальные условия для роста
Влажность. Поддерживайте влажность на уровне более 75%. Для этого можно накрыть контейнер с грибами влажной тканью или использовать распылитель.
Температура. При первичном росте грибов держите температуру на уровне 25-27°C. После появления грибной нити снижайте до 13-16°C.
Освещение. Грибы не нуждаются в ярком свете, главное – создать стабильные условия для их роста.
Когда грибы полностью вырастут, можно начинать сбор урожая. Вот несколько рекомендаций:
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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Growershouse.com.ua, Yaskravaklumba.com.ua, Landlord.ua.