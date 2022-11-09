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Що робити, якщо світло вимкнули не за графіком: українцям дали пораду

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Україна, Середа 09 листопада 2022 23:05
Що робити, якщо світло вимкнули не за графіком: українцям дали пораду Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Володимир Зеленський розповів українцям, що робити у разі відключення електроенергії не за графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Всюди, де електрика відключена, це має відбуватися за опублікованими графіками. Будь ласка, якщо відключення вашого будинку чи вулиці відбувається не за графіком, повідомляйте місцеву владу та представників енергокомпанії, яка вас обслуговує. Вони повинні виправити ситуацію і слідувати графіку", сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Зеленський висловився про намір РФ відвести війська із Херсона.

Також раніше ми писали, що Зеленський попередив РФ про те, що підрив Каховської ГЕС означатиме для росіян оголошення війни всьому цивілізованому світу.

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Володимир Зеленський Електроенергія
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